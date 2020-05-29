Фото ⟩ Как обновить комнату для подростка за время летних каникул

«Для подростков их комната - не просто место для отдыха – это место, отражающее их индивидуальность и независимость», - рассказывает глава дизайна IKEA Дариус Римкус. Он отмечает, что размер комнаты не так важен, важнее ощущение собственного пространства и возможность выразить свою индивидуальность.

Решения для хранения вещей в таких комнатах должны быть многофункциональными и подстраиваться под обстоятельства. Минимализм, эргономика и регулируемая мебель: кровать с регулируемой длиной, стол с меняющейся высотой, шкафы и шкафчики, которые легко дополнять новыми модулями.

На примере перевоплощений комнаты для подростка, дизайнер IKEA делится советами: «Важно начать с планирования и разделения комнаты на зоны, благодаря этому комната выглядит просторнее. Зонировать можно с помощью разных цветов на стенах. Место учебы выдержано в более светлых тонах, зона отдыха - в темных, а в месте хранения вещей появились яркие акценты».

Комната как личное пространство

ФОТО: Ikea

Дизайнер советует выбирать для комнаты подростка кушетку, которая подходит для небольших комнат – и поспать, и посидеть. Текстиль играет важную роль, дайте возможность вашим подросткам самостоятельно выбрать себе постельное белье, пусть в их комнате главенствует их вкус. Светонепроницаемые гардины и жалюзи создают уютную атмосферу. Ковер и декоративные подушки делают комнату еще комфортнее.

Если в комнате живет несколько человек, необходимо создать личное пространство для каждого, разделив комнату стеллажом или гардиной. Полог над кроватью тоже может помочь создать уединение. Во избежание дележки и ссор, комнату можно разделить с помощью разного цвета, и не только на стенах, но и в элементах мебели.

Крутой порядок в комнате

ФОТО: Ikea

Подросткам необходимо помочь выражать себя: открытые и закрытые полки в комнате помогут ребенку расставить личные вещи по собственному вкусу и усмотрению. Вместительные ящики – это хорошо, но стоит использовать специальные вставки, например ящик с отделениями STUK всего за пару евро, с ними соблюдать порядок будет проще.

Подростки порой уже выше родителей, поэтому практичнее будет ставить высокие шкафы до потолка. На вешалке можно расположить любимые наряды. «Небольшие детали, например, зеркало, дополняют комнату и делают ее более личной, и не стоит забывать, что зеркало визуально расширяет пространство», - говорит дизайнер.

Учиться - веселиться

ФОТО: Ikea