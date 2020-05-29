Фото ⟩ Как обновить комнату для подростка за время летних каникул

Приближаются летние каникулы, их можно использовать, чтобы обновить комнату для вашего подростка, чтобы новый учебный год начался в приятной обстановке. Дизайнер IKEA признается, что комната для подростка – наиболее сложная в обустройстве, ведь здесь нужно учитывать индивидуальность хозяина комнаты, при этом не забывать о функциональности – сон, учеба, хранение вещей, отдых и общение с друзьями, и все это в одном помещении.
«Для подростков их комната - не просто место для отдыха – это место, отражающее их индивидуальность и независимость», - рассказывает глава дизайна IKEA Дариус Римкус. Он отмечает, что размер комнаты не так важен, важнее ощущение собственного пространства и возможность выразить свою индивидуальность.
Решения для хранения вещей в таких комнатах должны быть многофункциональными и подстраиваться под обстоятельства. Минимализм, эргономика и регулируемая мебель: кровать с регулируемой длиной, стол с меняющейся высотой, шкафы и шкафчики, которые легко дополнять новыми модулями.
На примере перевоплощений комнаты для подростка, дизайнер IKEA делится советами: «Важно начать с планирования и разделения комнаты на зоны, благодаря этому комната выглядит просторнее. Зонировать можно с помощью разных цветов на стенах. Место учебы выдержано в более светлых тонах, зона отдыха - в темных, а в месте хранения вещей появились яркие акценты».
Комната как личное пространство
Дизайнер советует выбирать для комнаты подростка кушетку, которая подходит для небольших комнат – и поспать, и посидеть. Текстиль играет важную роль, дайте возможность вашим подросткам самостоятельно выбрать себе постельное белье, пусть в их комнате главенствует их вкус. Светонепроницаемые гардины и жалюзи создают уютную атмосферу. Ковер и декоративные подушки делают комнату еще комфортнее.
Если в комнате живет несколько человек, необходимо создать личное пространство для каждого, разделив комнату стеллажом или гардиной. Полог над кроватью тоже может помочь создать уединение. Во избежание дележки и ссор, комнату можно разделить с помощью разного цвета, и не только на стенах, но и в элементах мебели.
Крутой порядок в комнате
Подросткам необходимо помочь выражать себя: открытые и закрытые полки в комнате помогут ребенку расставить личные вещи по собственному вкусу и усмотрению. Вместительные ящики – это хорошо, но стоит использовать специальные вставки, например ящик с отделениями STUK всего за пару евро, с ними соблюдать порядок будет проще.
Подростки порой уже выше родителей, поэтому практичнее будет ставить высокие шкафы до потолка. На вешалке можно расположить любимые наряды. «Небольшие детали, например, зеркало, дополняют комнату и делают ее более личной, и не стоит забывать, что зеркало визуально расширяет пространство», - говорит дизайнер.
Учиться - веселиться
«Письменный стол служит не только для учёбы, за ним можно и в интернете посидеть, и заняться любимыми увлечениями. В этой комнате я поставил два стола с регулируемой высотой. Стол расположился напротив окна – это позволит использовать дневной свет по максимуму, и солнце не будет отсвечивать в экране компьютера», - делится Дариус Римкус. Для того, чтобы освободить стол, стену можно превратить в одну большую доску для записей – пегборд SKÅDIS, пара полок, контейнеров и крючков помогут сохранять порядок на столе. Закрытые ящики под столом и полки поддержат порядок в школьных тетрадях, при этом не забывайте использовать органайзеры, которые заметно облегчат жизнь школьнику и студенту.
В комнате необходимо использовать несколько светильников, помимо стандартной люстры на потолке, хорошая рабочая лампа на письменном столе – обязательный атрибут для удобной работы. Для современных подростков гаджеты очень важны, необходимо продумать место в комнате и для них. В качестве предметов интерьера воспользуйтесь LED гирляндами, которые отлично создают уют и уединенную атмосферу. Дизайнер напоминает, что не стоит забывать, что к подросшему ребенку могут заходить гости – поэтому советуем добавить легкие и удобные сиденья, мягкий ковер и подушки – и для гостей все готово.
Дайте вещам демонстрировать себя
Интересы подростка раскрывают его индивидуальность, важно суметь продемонстрировать их – например развесить любимые украшения или наряды на крючки, или с помощью стеклянных полочек расставить любимую коллекцию, на доске для записей можно закрепить билеты на концерт и фотографии. Открытые полки, шкафчики EKET и магнитные держатели помогут развесить и менять коллекцию любимых мелочей.
Комната подростка – идеальное место для экспериментов. Яркие цвета, ассиметричные рисунки, тени, графические узоры – все, что нравится и привлекает внимание. Дайте творческому началу вашего ребенка проявиться и осуществите их идеи. Выберите цвета, подберите подходящие рамки и пусть подросток сам подберет для себя плакаты.
Постоянная переменная
Общий интерьер комнаты подростка может быть подвержен изменениям, связанным с появлением новых увлечений и хобби – это идеальное место для экспериментов. Яркие цвета, асимметричные и графические узоры, темные оттенки – все, что притягивает внимание. Дизайнер IKEA советует экономить. В этом помогут минимализм, многофункциональные решения и продуманная мебель, которую можно дополнять. Дети растут очень быстро, и вкус у них меняется стремительно, поэтому стоит обновлять комнату так, чтобы впоследствии вам не нужно было вкладываться в большой ремонт, лишь пара новых аксессуаров уже помогут изменить стиль в комнате.