Это шанс ⟩ На аукционе Osta.ee недорого продается земельный участок в Причудье

Земельный участок на берегу Чудского озера выставлен на торги интернет-аукциона по очень привлекательной стартовой цене, сообщает Kodustiil.
Рядом с Чудским озером продается 2463 квадратных метра земли, предназначенной для строительства жилья. Стоимость участка не включает платы за подключение к коммуникациям. Связанные с покупкой земли нотариальный сбор и государственную пошлину оплачивает покупатель. С детальной планировкой можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Стартовая цена участка - 3000 евро. Согласно объявлению, нотариальный договор купли-продажи должен быть заключен в Таллинне в течение десяти дней после окончания аукциона.
С предложением можно ознакомиться на сайте интернет-аукционов osta.ee.