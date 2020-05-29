Это шанс ⟩ На аукционе Osta.ee недорого продается земельный участок в Причудье

Рядом с Чудским озером продается 2463 квадратных метра земли, предназначенной для строительства жилья. Стоимость участка не включает платы за подключение к коммуникациям. Связанные с покупкой земли нотариальный сбор и государственную пошлину оплачивает покупатель. С детальной планировкой можно ознакомиться ЗДЕСЬ.