Пт, 29.05.2020
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  • На аукционе Osta.ee недорого продается земельный участок в Причудье

Это шанс ⟩ На аукционе Osta.ee недорого продается земельный участок в Причудье

Peipsi-äärne krunt.

ФОТО: osta.ee

Земельный участок на берегу Чудского озера выставлен на торги интернет-аукциона по очень привлекательной стартовой цене, сообщает Kodustiil.

Рядом с Чудским озером продается 2463 квадратных метра земли, предназначенной для строительства жилья. Стоимость участка не включает платы за подключение к коммуникациям. Связанные с покупкой земли нотариальный сбор и государственную пошлину оплачивает покупатель. С детальной планировкой можно ознакомиться ЗДЕСЬ

Участок земли в Причудье.

ФОТО: osta.ee

Стартовая цена участка - 3000 евро. Согласно объявлению, нотариальный договор купли-продажи должен быть заключен в Таллинне в течение десяти дней после окончания аукциона.

С предложением можно ознакомиться на сайте интернет-аукционов osta.ee

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