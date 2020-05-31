Коронная закупка: в магазин больше ходить не надо?

По словам Вески, зона обслуживания интернет-магазина Selver является самой большой в Эстонии, но они не собираются на этом останавливаться. «Мы постоянно немного сдвигаем границы. Последнее значительное расширение состоялось в Тарту и в соседних волостях в радиусе до 20 км, – сказал он. – В общей сложности около 800 000 людей проживают в нашей зоне обслуживания. Мы планируем добавить следующие районы в течение лета».

Осмысленные покупки

Руководитель по продажам и маркетингу Barbora Кирке Пентикяйнен рассказала, что последние полтора месяца они постоянно развивали интернет-магазин, в том числе значительно увеличили объемы выполнения заказов и добавили два пункта комплектации, то есть возможность забрать товары в drive-in появилась в двух гипермаркетах Maxima в Таллинне.

«В целом потребительский спрос на товары стабилизировался, хотя он во много раз выше, чем, например, в начале марта. Все еще покупают обычную домашнюю еду и предметы первой необходимости, и по сравнению с началом чрезвычайной ситуации заметна тенденция, что больше нет покупок на всякий случай, – говорит Пентикяйнен. – Здесь свою роль, конечно, играет и то, что мы довели свои возможности до такого уровня, когда вместо очередей в несколько дней мы можем укомплектовать корзины клиентов уже в тот же день. Это означает, что клиент также делает свои покупки осмысленно и покупает только то, что нужно его семье и родственникам».

По словам Кирке Пентикяйнен, они постоянно развивают услуги доставки на дом и drive-in, а также Barbora Express. «В том числе нашей целью является расширение зоны доставки, но на данный момент я не могу назвать никакого конкретного времени или нового добавляющегося города или населенного пункта, – сказала Пентикяйнен. – Однако хотела бы добавить, что вышеупомянутая услуга drive-in очень удобна для жителей Харьюмаа – можно собрать себе необходимую корзину покупок из всего ассортимента продукции Barbora, а затем выбрать подходящее трехчасовое окно для посещения гипермаркетов в Хааберсти или в Ласнамяэ».

Онлайн-магазин Rimi открылся лишь в начале мая, поэтому пока о расширении нет и речи. «На данный момент зона курьерской доставки э-магазина охватывает только Таллинн и его окрестности. Понятно, что мы должны проверить наши возможности в этом регионе, прежде чем думать о масштабном расширении, – сказала руководитель пресс-службы Rimi Катрин Батс. – В планах двигаться дальше в другие регионы по всей Эстонии, но сейчас еще не могу точно пообещать, когда это произойдет».

Такой разный ассортимент

Конечно, в случае доставки следует учитывать, что не всегда ассортимент обычного магазина совпадает с его интернет-версией. «Ассортимент ePrisma действительно немного отличается от выбора в магазинах Prisma, но все-таки наша цель – предложить максимально широкий и соответствующий ожиданиям клиентов ассортимент и в интернет-магазине. Сейчас у ePrisma среди действующих на эстонском рынке электронных продуктовых магазинов самый широкий ассортимент», – говорит Кумель.

По словам Риво Вески, ассортимент интернет-магазина Selver относительно широк и приближен к выбору продукции в гипермаркете: «По сравнению с ассортиментом небольших магазинов Selver, в интернет-магазине гораздо больше товаров. Конечно, есть примеры обратного – есть товары, которые можно найти только в обычном магазине».

Катрин Батс заверила, что ассортимент э-магазина Rimi составляет около десяти тысяч товаров и там можно найти те же продукты, которые покупатели предпочитают приобретать в обычных магазинах.