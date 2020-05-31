Коронная закупка: в магазин больше ходить не надо?

С начала чрезвычайного положения одной из самых востребованных услуг стала доставка продуктов на дом. И если в крупных городах вроде Таллинна или Тарту есть большой выбор продуктовых интернет-магазинов, у жителей небольших населенных пунктов зачастую вариантов не так много или нет вовсе.
За пределами столицы
«Почему в пригороды Таллинна, а именно в Кейла-Йоа нет ни одной доставки продуктов? Я писала во всевозможные магазины и доставки, и нигде нет. Это просто удивительно и возмутительно! Есть доставка во все близлежащие пригороды, которые находятся по соседству от Кейла-Йоа, а именно к нам сюда нет, – пожаловалась читательница Rus.Postimees Алина. – Как быть, тем более в такое непростое время в стране и в мире? Я с двумя маленькими детьми и пожилыми бабушкой и дедушкой, которым почти по 90 лет, живем сейчас в Кейла-Йоа. Здесь есть местный магазин, но в нем очень небольшой выбор, да и нам необходимо заказывать воду в пятилитровых бутылках, которые я без машины не могу притащить на дачу».
Как оказалось, не все, но минимум две крупные сети магазинов предлагают доставку продуктов с курьером в Кейла-Йоа. По словам руководителя по коммуникациям Selver Риво Вески, их электронный магазин обслуживает клиентов в Кейла-Йоа уже почти три года. «В Кейла-Йоа из ePrisma можно заказать товар с курьером, на данный момент свободное время есть хоть завтра», – сказала глава e-Prisma Хельга Кумель.
А как обстоят дела с другими населенными пунктами, которые находятся не так близко к столице? Очевидно, что пока вирус не будет побежден с помощью вакцины, своей популярности доставка не растеряет.
Рекордный спрос
По словам Кумель, оборот e-Prisma в марте был рекордным, он в несколько раз превышал обычный. К концу апреля спрос стабилизировался, но все еще был значительно выше по сравнению с началом года.
«e-Prisma продолжит реализацию планов по расширению, поскольку спрос на электронные покупки будет неуклонно расти даже после завершения чрезвычайного положения, – сказала она. – На данный момент появилось много новых клиентов, которые только сейчас открыли для себя эту возможность. Они по-прежнему хотят заказывать товары на дом для себя или, например, для своих пожилых родственников. Кроме того, заказ продуктов на более длительный период времени – это хороший способ максимально тщательно продумать свою корзину и сэкономить деньги на отсутствии эмоциональных покупок. Также нет необходимости таскать большие сумки».
В Prisma есть и услуга drive-in, правда, доступна она в ограниченном количестве магазинов: в Таллинне эта возможность есть в Rocca al Mare, Mustamäe, Vanalinna и Lasnamäe Prisma, а в Тарту – в Sõbra Prisma. Но все-таки есть вариант заказа продуктов и для жителей других регионов. «Можно заказать нескоропортящиеся и небольшие товары из ePrisma в посылочные автоматы DPD, то есть в более 120 мест по всей Эстонии», – уточнила Кумель.
Риво Вески тоже говорит, что потребность в услуге e-Selver выросла. «Находящийся в Ярве таллиннский центр комплектации e-Selver достиг предела своих возможностей в первые дни чрезвычайного положения. Затем мы быстро приняли решение начать комплектовать сделанные по интернету заказы и в обычных магазинах, – рассказывает он. – Сейчас заказы e-Selver собираются на пяти специальных складах вместо прежнего одного – в центре комплектации e-Selver в Ярве, в Таллинне в Pelgulinna Selver и T1 Selver, в Тарту в Anne Selver и в Пярну в Suurejõe Selver. Также клиенты могут сами забрать свои заказы в некоторых инфопунктах магазинов».
По словам Вески, зона обслуживания интернет-магазина Selver является самой большой в Эстонии, но они не собираются на этом останавливаться. «Мы постоянно немного сдвигаем границы. Последнее значительное расширение состоялось в Тарту и в соседних волостях в радиусе до 20 км, – сказал он. – В общей сложности около 800 000 людей проживают в нашей зоне обслуживания. Мы планируем добавить следующие районы в течение лета».
Осмысленные покупки
Руководитель по продажам и маркетингу Barbora Кирке Пентикяйнен рассказала, что последние полтора месяца они постоянно развивали интернет-магазин, в том числе значительно увеличили объемы выполнения заказов и добавили два пункта комплектации, то есть возможность забрать товары в drive-in появилась в двух гипермаркетах Maxima в Таллинне.
«В целом потребительский спрос на товары стабилизировался, хотя он во много раз выше, чем, например, в начале марта. Все еще покупают обычную домашнюю еду и предметы первой необходимости, и по сравнению с началом чрезвычайной ситуации заметна тенденция, что больше нет покупок на всякий случай, – говорит Пентикяйнен. – Здесь свою роль, конечно, играет и то, что мы довели свои возможности до такого уровня, когда вместо очередей в несколько дней мы можем укомплектовать корзины клиентов уже в тот же день. Это означает, что клиент также делает свои покупки осмысленно и покупает только то, что нужно его семье и родственникам».
По словам Кирке Пентикяйнен, они постоянно развивают услуги доставки на дом и drive-in, а также Barbora Express. «В том числе нашей целью является расширение зоны доставки, но на данный момент я не могу назвать никакого конкретного времени или нового добавляющегося города или населенного пункта, – сказала Пентикяйнен. – Однако хотела бы добавить, что вышеупомянутая услуга drive-in очень удобна для жителей Харьюмаа – можно собрать себе необходимую корзину покупок из всего ассортимента продукции Barbora, а затем выбрать подходящее трехчасовое окно для посещения гипермаркетов в Хааберсти или в Ласнамяэ».
Онлайн-магазин Rimi открылся лишь в начале мая, поэтому пока о расширении нет и речи. «На данный момент зона курьерской доставки э-магазина охватывает только Таллинн и его окрестности. Понятно, что мы должны проверить наши возможности в этом регионе, прежде чем думать о масштабном расширении, – сказала руководитель пресс-службы Rimi Катрин Батс. – В планах двигаться дальше в другие регионы по всей Эстонии, но сейчас еще не могу точно пообещать, когда это произойдет».
Такой разный ассортимент
Конечно, в случае доставки следует учитывать, что не всегда ассортимент обычного магазина совпадает с его интернет-версией. «Ассортимент ePrisma действительно немного отличается от выбора в магазинах Prisma, но все-таки наша цель – предложить максимально широкий и соответствующий ожиданиям клиентов ассортимент и в интернет-магазине. Сейчас у ePrisma среди действующих на эстонском рынке электронных продуктовых магазинов самый широкий ассортимент», – говорит Кумель.
По словам Риво Вески, ассортимент интернет-магазина Selver относительно широк и приближен к выбору продукции в гипермаркете: «По сравнению с ассортиментом небольших магазинов Selver, в интернет-магазине гораздо больше товаров. Конечно, есть примеры обратного – есть товары, которые можно найти только в обычном магазине».
Катрин Батс заверила, что ассортимент э-магазина Rimi составляет около десяти тысяч товаров и там можно найти те же продукты, которые покупатели предпочитают приобретать в обычных магазинах.
Если выбор продуктов в Barbora не сильно отличается от магазинов Maxima, ассортимент Barbora Express значительно меньше. Почему так? «Выбор товаров службы доставки на дом базируется на ассортименте крупнейших магазинов, то есть гипермаркетов Maxima XXX. В случае Barbora Express мы комплектуем корзину для клиентов в 33 магазинах Maxima разного размера: либо в супермаркетах Maxima XX или магазинах шаговой доступности Maxima Х, где несколько меньший выбор товаров, – рассказывает Кирке Пентикяйнен. – Но мы сотрудничаем с Maxima над расширением выбора продукции для пользователей Barbora Express – мы уже предлагаем покупателям в два раза больше продуктов питания и бытовых товаров и надеемся еще больше увеличить этот ассортимент».