Cоветник президента: влияние коронакризиса мы ощутим только во втором квартале

По данным Департамента статистики, в первом квартале 2020 года валовой внутренний продукт (ВВП) Эстонии уменьшился по сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года на 0,7 процента и составил в текущих ценах 6,5 млрд евро, сообщила в пятницу BNS пресс-служба департамента.

В сравнении с последним кварталом прошлого года откорректированный посезонно ВВП уменьшился на 3,7 процента, а по сравнению с первым кварталом 2019 года на 0,8 процента.

Доходы предприятий розничной торговли Эстонии в апреле этого года упали на 15% до 517 млн евро, а спад промышленного производства за тот же период обвалился на 17%.

«Если обычно в результатах каждого предшествующего квартала можно найти немало полезной информации о результатах следующего квартала, то на этот раз такой возможности не будет. В марте все тенденции в экономике обрушились в совершенно различном и трудно предсказуемом объеме», - сказал Витсур в интервью BNS.

По его словам, пока трудно сказать, какими темпами начнет восстанавливаться мировая экономика и как пойдут дела у главных торговых партнеров Эстонии. «Положение в экономике Эстонии в значительной мере зависит от того, как пойдут дела у наших экспортеров», - сказал советник президента.

Комментируя положение о том, что тенденция роста мировой экономики сменилась снижением, Витсур отметил, что эта тенденция проявилась на стыке 2019-2020 годов, а теплая зима сделала эту прогнозируемую тенденцию еще более вероятной. По словам Витсура, ВВП в первом квартале прошлого года был особенно большим на фоне накопления запасов.