Обзор ⟩ Где и как молодые люди и подростки могут подработать этим летом

В Кассе по безработице подтверждают, что на данный момент, когда рост безработицы наблюдается во всех возрастных группах, молодым людям, конечно, стало труднее найти работу на лето.

«Все вакансии, которые есть на портале Кассы по безработице, представлены для всех соискателей работы. В случае каждого объявления о работе нужно смотреть на требования и то, какая работа предлагается, подходит ли она молодому человеку. Если говорить о временных вакансиях, то в самом начале чрезвычайного положения Касса по безработице запустила портал временных вакансий onlineexpo.com/ru/, где молодые люди также могут посмотреть предложения и пообщаться напрямую с работодателями», - говорит советник по связям с общественностью Кассы по безработице Екатерина Калиничева.

Вместо работы можно найти и практику

По ее словам, наблюдается тенденция уменьшения количества вакансий. Так, в апреле 2019 года на портал Кассы по безработице в течение месяца было добавлено 5731 рабочее место, а в апреле этого года – 3829 рабочих мест.

«Это значит, что по сравнению с прошлым годом у нас на 14,3% меньше предложений о работе. Это не обязательно может быть связано только с кризисом, так как не все работодатели ищут работников через портал Кассы по безработице, но определенное влияние кризиса тут тоже есть», - считает Калиничева.

Она добавляет, что для молодых людей есть предложения волонтерской работы, места для практики и возможности ознакомиться с различными профессиями, побыть «тенью» различных специалистов. «Если молодому человеку не удастся найти работу, то это лучшие альтернативы ей, помимо получения образования. Благодаря добровольной работе и прохождению практики, молодые люди смогут приобрести опыт и знания и тем самым увеличить свои возможности на рынке труда», - уверена представитель Кассы.

Программа Noorte Tugila предусмотрена для молодых людей в возрасте 15-26 лет, которые не учатся или не работают. Молодежные работники программы готовы помочь в поисках контактов представителей профессии, которой интересуется молодой человек, и организовать для него возможность побыть тенью специалиста. Подробнее об этом можно прочитать на сайте tugila.ee.

Трудовые дружины разрешены

И хотя сначала открытие летних лагерей и трудовых дружин было под вопросом из-за чрезвычайного положения, с середины июня они вновь разрешены. Согласно принятым ограничениям, в группах не должно быть больше 20 детей, а общий лимит участников — 300 человек. Естественно, все эти 300 детей не могут находиться одновременно в одном и том же месте.

Регистрация во многие трудовые дружины по всей Эстонии началась 25 мая на сайте malev.ee, за новой информацией можно следить на Facebook-странице SA Õpilasmalev. На веб-странице tallinn.ee/rus/noorteinfo также можно найти предложения о возможностях досуга и работы для подростков.

Помогут ли порталы поиска работы?