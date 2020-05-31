Обзор ⟩ Где и как молодые люди и подростки могут подработать этим летом

Подросткам всегда было не просто найти место работы, поскольку закон жестко регулирует время и условия труда для несовершеннолетних. И всё же вариантов было не так уж мало — раздача флайеров в туристических местах, работа посудомойкой или горничной в отелях, заполнение товарами полок в продуктовых магазинах. Где же теперь искать работу молодежи, если туристов этим летом в Эстонии будет мало, а число безработных только увеличивается, а значит, растет и конкуренция?
В Кассе по безработице подтверждают, что на данный момент, когда рост безработицы наблюдается во всех возрастных группах, молодым людям, конечно, стало труднее найти работу на лето.
«Все вакансии, которые есть на портале Кассы по безработице, представлены для всех соискателей работы. В случае каждого объявления о работе нужно смотреть на требования и то, какая работа предлагается, подходит ли она молодому человеку. Если говорить о временных вакансиях, то в самом начале чрезвычайного положения Касса по безработице запустила портал временных вакансий onlineexpo.com/ru/, где молодые люди также могут посмотреть предложения и пообщаться напрямую с работодателями», - говорит советник по связям с общественностью Кассы по безработице Екатерина Калиничева.
Вместо работы можно найти и практику
По ее словам, наблюдается тенденция уменьшения количества вакансий. Так, в апреле 2019 года на портал Кассы по безработице в течение месяца было добавлено 5731 рабочее место, а в апреле этого года – 3829 рабочих мест.
«Это значит, что по сравнению с прошлым годом у нас на 14,3% меньше предложений о работе. Это не обязательно может быть связано только с кризисом, так как не все работодатели ищут работников через портал Кассы по безработице, но определенное влияние кризиса тут тоже есть», - считает Калиничева.
Она добавляет, что для молодых людей есть предложения волонтерской работы, места для практики и возможности ознакомиться с различными профессиями, побыть «тенью» различных специалистов. «Если молодому человеку не удастся найти работу, то это лучшие альтернативы ей, помимо получения образования. Благодаря добровольной работе и прохождению практики, молодые люди смогут приобрести опыт и знания и тем самым увеличить свои возможности на рынке труда», - уверена представитель Кассы.
Программа Noorte Tugila предусмотрена для молодых людей в возрасте 15-26 лет, которые не учатся или не работают. Молодежные работники программы готовы помочь в поисках контактов представителей профессии, которой интересуется молодой человек, и организовать для него возможность побыть тенью специалиста. Подробнее об этом можно прочитать на сайте tugila.ee.
Трудовые дружины разрешены
И хотя сначала открытие летних лагерей и трудовых дружин было под вопросом из-за чрезвычайного положения, с середины июня они вновь разрешены. Согласно принятым ограничениям, в группах не должно быть больше 20 детей, а общий лимит участников — 300 человек. Естественно, все эти 300 детей не могут находиться одновременно в одном и том же месте.
Регистрация во многие трудовые дружины по всей Эстонии началась 25 мая на сайте malev.ee, за новой информацией можно следить на Facebook-странице SA Õpilasmalev. На веб-странице tallinn.ee/rus/noorteinfo также можно найти предложения о возможностях досуга и работы для подростков.
Помогут ли порталы поиска работы?
Руководитель по маркетингу CVKeskus.ee Генри Аувяэрт считает, что возможности несовершеннолетних на рынке труда в связи с чрезвычайным положением не сильно изменились. «Согласно закону, взятие на работу подростка сопряжено с некоторыми ограничениями, которые распространяются как на работу, так и на рабочее время, поэтому работодатели обычно предпочитают кандидатов старше 18 лет», - уверен Аувяэрт. По его словам, иногда работодатель уже в предложении отмечает, что работа подходит и для несовершеннолетних, но это, скорее, редкость.
«Стоит отметить, что в Эстонии молодым людям можно выполнять только легкую работу, к примеру, собирать ягоды и фрукты, распаковывать и выкладывать на полки товар, заниматься чисткой и уборкой, а также выполнять обязанности, связанные с культурой, спортом и рекламой», - поясняет специалист, уточняя, что к середине мая на портале CVKeskus.ee было открыто 136 сезонных предложений о работе, и что-то из этого должно подойти и несовершеннолетним.
Вакансий нет даже в McDonald’s
«Секрет того, как найти работу, кроется в смелости молодых людей что-то предпринять. Первый шаг — подать свою кандидатуру и связаться с потенциальным работодателем. Кроме того, молодежь часто находит работу через знакомых», - уверен Аувяэрт.
Возможно, специалист по маркетингу и прав. К примеру, поискав на портале CVKeskus в начале мая вакансии для сборщиков ягод, мы нашли только одно предложение от эстонского хутора Пальги, где было отмечено, что кандидаты должны быть старше 18 лет, но в случае «сильного желания работать» могут рассмотреть кандидатуры и младше.
Среди молодых, особенно студентов, порой можно услышать фразу «Если что — пойду работать в Макдак». Так вот, хорошие времена прошли и теперь даже в McDonald’s работы нет. О чем нам сообщил представитель общепита, отметив, что на данный момент наем остановлен, а за последней информацией о новых вакансиях можно следить через каналы ресторана быстрого питания в социальных сетях.
Обычно Circle K набирал сотню, а то и больше подростков от 14 лет, но не в этом году. Директор по персоналу Урсула Альметс объяснила, что сейчас ситуация кардинально отличается от той, что была раньше. «Учитывая общую обстановку, нам кажется, что родители не захотят этим летом видеть своих несовершеннолетних детей за работой на так называемой передовой — в магазинах, где ходит много народа. Поэтому мы сообщили своим давним партнерам — летним дружинам Таллинна и Тарту, что несовершеннолетних мы этим летом не нанимаем, прежде всего, ради их здоровья и безопасности труда. Как работодатель мы не хотим попасть в ситуацию, когда работающий на нашей заправке несовершеннолетний заразится. Наймем ли мы нескольких помощников на лето — станет известно, когда прояснятся общие тренды распространения вируса», - комментирует Альтметс.
Почтовая служба Omniva обычно охотно набирала на лето подростков, но к середине мая планы по найму персонала еще не были утверждены, заверил пресс-секретарь Omniva, отметив, что когда этот вопрос будет решен — точно сказать нельзя. Однако Летняя академия Omniva открыта для молодых людей в возрасте 17-24 лет, заинтересованных в работе в сфере логистики.
Более подробная информация в разделе предложений о работе на веб-странице Omniva.ee.
В продуктовых магазинах шансов мало
Представители четырех сетей продуктовых супермаркетов – Prisma, Rimi, Maxima и Selver — подтвердили, что именно для подростков работы либо нет, либо все места уже заняты.
Пресс-секретарь Prisma Иво Рулль рассказал, что, как и в прошлом году Prisma набирала помощников на лето от 16 лет, всего были места для ста человек, но к 8 мая конкурс уже закончился и все места были уже заняты.
Пресс-секретарь Rimi Катрин Батс заявила, что этом году торговая сеть очень осторожна в данном вопросе, а дела с персоналом обстоят немного лучше, чем в прошлые годы. «Поэтому мы решили, что общего набора на лето мы проводить не будет. При необходимости магазины, конечно, могут взять себе помощников на лето, если будет такая необходимость», - пояснила Батс.
Руководитель отдела по персоналу Maxima Леа Кимбер ответила, что в связи с возросшим риском заболеть в магазинах в этом году компания приняла решение не предлагать работу несовершеннолетним, однако торговая сеть ждет кандидатов старше 18 лет на летний период.
Пресс-секретарь Selver Риво Вески ответил, что нынешняя ситуация привела к тому, что сейчас очень много взрослых людей ищет даже краткосрочную работу, чтобы сохранить свой доход. «Потому этим летом, к сожалению, мы работу несовершеннолетним молодых людям не предлагаем», - объяснил Вески.
Учитывая все обстоятельства и нехватку рабочих мест, подходящих для подростков, молодым людям следует прислушаться к совету специлиста по маркетингу CVKeskus и проявить настойчивость и терпение, а также поискать работу через знакомых. Важно также рассмотреть варианты практики, волонтерской работы и попробовать свои силы в трудовых дружинах.