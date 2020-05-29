Таллиннский аэропорт просит учитывать изменившиеся правила авиаперелетов

По словам руководителя службы обслуживания пассажиров Таллиннского аэропорта Катрин Хагель, помимо восстановления авиасообщения важно соблюдать меры предосторожности: «Теперь, когда рейсы начинают восстанавливаться, очень важно поддерживать как можно более низкий риск заражения. С этой целью мы разработали простые принципы, которым мы просим всех пассажиров и сопровождающих лиц следовать. Мы также внедрили современные и экологически чистые технологии уборки помещений, которые обеспечивают чистоту часто используемых общественных мест», - сказала Хагель.

В Таллиннском аэропорту введено три основных правила поведения.

Во-первых, правило "2+2", согласно которому рядом могут находиться не более двух человек, а между людьми должна соблюдаться безопасная дистанция не менее двух метров.

Во-вторых, пассажиров просят приезжать в аэропорт за два часа до вылета, чтобы не создавать скопления людей у стоек регистрации и пунктах досмотра пассажиров и ручной клади.

В-третьих, в терминал аэропорта разрешено входить только пассажирам, поэтому прощаться с провожающими лицами нужно за пределами здания аэропорта.

Ношение защитной маски в аэропорту является рекомендуемой, но не обязательной мерой. В терминале размещены общедоступные средства для дезинфекции, а для чистки контактных поверхностей используются современные технологии.

"В частности, все часто используемые поверхности, такие как стойки, ящики в пункте досмотра пассажиров и ручной клади, ручки багажных тележек, детские коляски, инвалидные кресла, поверхности лифтов и туалетов покрыты каталитическим веществом с использованием нанотехнологий. Такое покрытие постоянно дезинфицирует поверхности, используя для этого свет в помещении", - сообщила Хагель.

В пункте досмотра пассажиров и ручной клади установлено специальное оборудование, которое дезинфицирует воздух с помощью ультрафиолета.

Перед поездкой аэропорт также рекомендует ознакомиться с правилами, действующими в пункте назначения и установленными авиакомпанией. "Например, у некоторых авиакомпаний ношение защитной маски может быть обязательным", - добавила Хагель.