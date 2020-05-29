Tallink: эстонцы этим летом планируют посетить соседние страны

«Наш опрос ясно показывает, что люди в регионе Балтийского моря уже составляют планы поездок на это лето, и эти планы в основном сосредоточены на возможностях и вариантах, которые располагаются близко к дому», - сказал в пресс-релизе председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.

Ответы эстонских клиентов показали, что большинство респондентов планируют совершить некоторые поездки уже этим летом при условии снятия ограничений на поездки. Например, 54 процента респондентов из Эстонии заявили, что планируют нынешним летом отправиться в Финляндию, сообщил Tallink Grupp.

5% респондентов заявили, что они предпочли бы путешествовать в пределах своей страны, и 21% заявили, что хотели бы поехать в более отдаленные места, чем страны Скандинавии и Балтии.

В Финляндии, как и в Эстонии, большинство респондентов заявили, что, если границы будут открыты, они планируют отправиться в Эстонию и Швецию уже этим летом. 48 процентов респондентов планируют поехать в Таллинн, а 27 процентов - в Стокгольм. Из финских респондентов только два процента заявили, что хотят поехать в более отдаленные места, а 13 процентов заявили, что хотят провести свой отпуск в Финляндии.

В Швеции, с другой стороны, оказалось больше всего респондентов, которые планируют провести свой летний отпуск дома - 46 процентов. С другой стороны, почти четверть всех шведских респондентов заявили, что они также планируют посетить соседние страны этим летом.

Например, 23 процента шведских респондентов заявили, что планируют поехать в Хельсинки, 20 процентов в Таллинн и 11 процентов в Ригу. 14 проценто шведских респондентов также указали, что планируют поехать в другие европейские страны, и только 4% респондентов заявили, что они не планируют путешествовать вообще.

Почти половина всех респондентов во всех трех странах заявили, что хотели бы отправиться в круиз в соседние страны этим летом, если ограничения на поездки будут сняты.