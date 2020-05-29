Financial Times: эстонские роботы поднимают настроение британским супермаркетам

Так, например, в распоряжении жителей Милтон-Кейнса, расположенного примерно в 80 км от Лондона, были 80 роботов эстонского производителя Starship Technologies, которые развозили по домам покупкм. Менеджер по веб-разработке британской торговой сети Co-op Food Джейсон Перри рассказал, что иногда клиенты оставляли в роботах благодарственные письма.

Co-op стал первым британским розничным торговцем, который два года назад взял в пользование роботов Starship. Во время коронаэпидемии их использование значительно увеличилось. По словам Перри, количество заказов выросло в два раза, а оборот — в четыре.

Конечно, не все было гладко, так как в комментариях пользователей Starship были и жалобы. Но в любом случае спрос был настолько велик, что вместо двух магазинов Co-op стал использовать услугу роботов в восьми и увеличил их количество до ста штук.