Пт, 29.05.2020
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  • Financial Times: эстонские роботы поднимают настроение британским супермаркетам

Financial Times: эстонские роботы поднимают настроение британским супермаркетам

Робот Starship Technologies. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mailis Ollino/Pärnu Postimees

Ведущая британская деловая газета Financial Times написала о том, как во время коронакризиса робототехнические фирмы Эстонии помогали бесконтактно доставлять гражданам товары из магазинов.

Так, например, в распоряжении жителей Милтон-Кейнса, расположенного примерно в 80 км от Лондона, были 80 роботов эстонского производителя Starship Technologies, которые развозили по домам покупкм. Менеджер по веб-разработке британской торговой сети Co-op Food Джейсон Перри рассказал, что иногда клиенты оставляли в роботах благодарственные письма.

Co-op стал первым британским розничным торговцем, который два года назад взял в пользование роботов Starship. Во время коронаэпидемии их использование значительно увеличилось. По словам Перри, количество заказов выросло в два раза, а оборот — в четыре. 

Конечно, не все было гладко, так как в комментариях пользователей Starship были и жалобы. Но в любом случае спрос был настолько велик, что вместо двух магазинов Co-op стал использовать услугу роботов в восьми и увеличил их количество до ста штук.

В статье Financial Times говорится также о посылочных автоматах Cleveron, которыми после вспышки коронавируса интересуется все больше розничных торговцев. 

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