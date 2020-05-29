Чтобы не загореться ⟩ Cколько приборов можно подключать к одной розетке?

Однако предохранители могут сработать не всегда. Самая опасная комбинация, которая может обмануть предохранитель - создание несколько электрических цепей в одной розетке. Допустим, одной розеткой необходимо обеспечить электричеством целый рабочий угол - там работать компьютер, монитор, лампа, наушники и еще и зарядка для телефона. Каждому из этих устройств необходима своя розетка, поэтому в одну розетку подключен удлинитель с несколькими гнездами, чтобы электроэнергия была у каждого устройства.

Особенно опасной эту цепочку могут сделать приборы, производящие тепло, например, обогреватели или фены, которые используют большую мощность.

Неправильное разделение электричества быстро может вызвать перегрузку в электросети. Учитывая поврежденный предохранитель, устройства могут нагреться и в один момент загореться.

Самым опасным фактором в данной ситуации является тот, что возгорание может произойти в месте, которое сразу и не заметить.

Провода, вмонтированные в стену дома, могут раскалиться и создать электрические разряды. Если при этом стена деревянная, то пожар гарантирован.