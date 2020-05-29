В Таллинне мужчина с признаками наркотического опьянения и его спутница нападали на прохожих

В четверг вечером патрульный охранник G4S задержал в центре Таллинна мужчину с признаками наркотического опьянения, который вместе со своей спутницей нападал на улице на прохожих.
28 мая незадолго до 22:00 сотрудник патруля охранного предприятия G4S заметил, что на Тартуском шоссе мужчина и женщина пытаются напасть на прохожих.
Охранник сообщил о произошедшим полиции и решил призвать агрессивных людей к порядку. Увидев его, мужчина и женщина разбежались в разные стороны. Патруль G4S поехал за мужчиной – тот остановился на улице Херманни. Охранник остановил патрульный автомобиль, и нарушитель порядка в возрасте за 30 лет принялся бить по машине кулаками и попытался вломиться в нее.
Охранник задержал мужчину и стал ждать полицию, которая приехала через несколько минут.
По словам охранника, у переданного полиции нарушителя были признаки наркотического опьянения. Спутницу мужчины задержала полиция. Задержанных доставили в вытрезвитель.
Об инциденте предприятию G4S сообщил и один из очевидцев, по словам которого, охранник сохранял спокойствие, но действовал решительно. «Мы услышали доносившийся с улицы шум и решили узнать, что случилось, как раз в тот момент, когда галдевший и явно находившийся под воздействием какого-то наркотика человек набросился на автомобиль G4S. Охранник отреагировал сразу же – и весьма профессионально, – написал очевидец. – Злодея быстро поймали и завели ему руки за спину, потом стали ждать полицию. Радует, что рядом есть хорошие люди, которые помогают сохранять мир и порядок!»