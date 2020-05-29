В Таллинне мужчина с признаками наркотического опьянения и его спутница нападали на прохожих

28 мая незадолго до 22:00 сотрудник патруля охранного предприятия G4S заметил, что на Тартуском шоссе мужчина и женщина пытаются напасть на прохожих.

Охранник сообщил о произошедшим полиции и решил призвать агрессивных людей к порядку. Увидев его, мужчина и женщина разбежались в разные стороны. Патруль G4S поехал за мужчиной – тот остановился на улице Херманни. Охранник остановил патрульный автомобиль, и нарушитель порядка в возрасте за 30 лет принялся бить по машине кулаками и попытался вломиться в нее.

Охранник задержал мужчину и стал ждать полицию, которая приехала через несколько минут.

По словам охранника, у переданного полиции нарушителя были признаки наркотического опьянения. Спутницу мужчины задержала полиция. Задержанных доставили в вытрезвитель.