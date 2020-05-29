Пт, 29.05.2020
Детские каникулы я попросил бы не трогать. Дети не должны расплачиваться за чужой провал. Аарне Сеппель
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Лекарственный департамент предостерегает от использования гидроксихлорохина при лечении Covid-19

Российскую вакцину от коронавируса неофициально испытали на людях.

ФОТО: Shutterstock

Лекарственный департамент не рекомендует использовать гидроксихлорохин для лечения от Covid-19 вне клинических испытаний, так как текущие данные не указывают на пользу лекарства для лечения этого заболевания, и при этом лекарство имеет редкие, но опасные побочные эффекты, пишет Postimees.

Kliinik.ee пишет о препарате, что гидроксихлорохин используется, например, для лечения волчанки, ревматоидного артрита и профилактики малярии.

У пациентов, получавших гидроксихлорохин, сообщалось о кардиомиопатии, повреждении сердечной мышцы, которое привело к сердечной недостаточности, в некоторых случаях со смертельным исходом. Лечение гидроксихлорохином следует прекратить в случае возникновения сердечной недостаточности.

Если лечение назначается в течение длительного времени, врач также проверит функцию скелетных мышц и сухожильные рефлексы.

Гидроксихлорохин может вызвать низкий уровень сахара в крови.

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