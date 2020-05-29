Лекарственный департамент предостерегает от использования гидроксихлорохина при лечении Covid-19

Лекарственный департамент не рекомендует использовать гидроксихлорохин для лечения от Covid-19 вне клинических испытаний, так как текущие данные не указывают на пользу лекарства для лечения этого заболевания, и при этом лекарство имеет редкие, но опасные побочные эффекты, пишет Postimees.