Лекарственный департамент предостерегает от использования гидроксихлорохина при лечении Covid-19

Лекарственный департамент не рекомендует использовать гидроксихлорохин для лечения от Covid-19 вне клинических испытаний, так как текущие данные не указывают на пользу лекарства для лечения этого заболевания, и при этом лекарство имеет редкие, но опасные побочные эффекты, пишет Postimees.
Kliinik.ee пишет о препарате, что гидроксихлорохин используется, например, для лечения волчанки, ревматоидного артрита и профилактики малярии.
У пациентов, получавших гидроксихлорохин, сообщалось о кардиомиопатии, повреждении сердечной мышцы, которое привело к сердечной недостаточности, в некоторых случаях со смертельным исходом. Лечение гидроксихлорохином следует прекратить в случае возникновения сердечной недостаточности.
Если лечение назначается в течение длительного времени, врач также проверит функцию скелетных мышц и сухожильные рефлексы.
Гидроксихлорохин может вызвать низкий уровень сахара в крови.