В Пыльтсамаа водитель чудом выжил в тяжелой аварии

Сегодня около 12.30 на шоссе Таллинн-Тарту в волости Пыльтсамаа произошла тяжелая авария: легковой автомобиль сзади врезался в стоявший на обочине грузовик. По словам полиции, водитель легковушки чудом отделался легким испугом.
В легковом автомобиле находился только водитель, который был трезв и имел водительские права. Он был надлежащим образом пристегнут и получил при аварии лишь легкие ушибы. Медики проверили его состояние, госпитализация ему не потребовалась.
По словам прибывшего на место происшествия патрульного полицейского Пеэтера Ярве, повезло, что в автомобиле не было пассажиров, поскольку со стороны пассажирского сиденья он был полностью деформирован, там не выжил бы никто. По мнению полицейского, просто чудо, что водитель отделался лишь испугом и парой синяков, поскольку обычно такие столкновения влекут за собой куда более тяжелые последствия.
«Находившийся за рулем рассказал, что как раз возвращался с рыбалки, устал и, очевидно, усталость сыграла в аварии решающую роль», - рассказал полицейский. Он добавил, что управление автомобилем ежесекундно требует от водителя совершенного внимания и сосредоточенности, поэтому крайне важно не садиться за руль сонными и усталыми. «Если усталость берет свое, необходимо остановить свое транспортное средство на обочине или где-нибудь в другом месте и отдохнуть, поскольку уставший водитель столь же опасен, как и пьяный», - добавил Ярве.