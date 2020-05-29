В Пыльтсамаа водитель чудом выжил в тяжелой аварии

В легковом автомобиле находился только водитель, который был трезв и имел водительские права. Он был надлежащим образом пристегнут и получил при аварии лишь легкие ушибы. Медики проверили его состояние, госпитализация ему не потребовалась.

По словам прибывшего на место происшествия патрульного полицейского Пеэтера Ярве, повезло, что в автомобиле не было пассажиров, поскольку со стороны пассажирского сиденья он был полностью деформирован, там не выжил бы никто. По мнению полицейского, просто чудо, что водитель отделался лишь испугом и парой синяков, поскольку обычно такие столкновения влекут за собой куда более тяжелые последствия.