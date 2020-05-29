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Уехать? Остаться? Сидеть на пособии? А как долго его будут платить? Сотни тысяч иммигрантов в Британии, в том числе низкоквалифицированные литовцы и латвийцы, из-за пандемии оказались перед тяжелым выбором и крайне туманными перспективами.

В Британии, по приблизительным подсчетам ее властей, живет около 200 000 литовцев и около 100 000 латвийцев. Всего же иммигрантов из ЕС - около 3,5 млн, и не меньше 2 млн из них трудоустроено. Остальные - это в основном дети, старики и студенты.

Многие из них работают в общепите и гостиничном хозяйстве, сообщает Бюро национальной статистики Великобритании в своем регулярном "Обзоре рынка труда". А это как раз те сферы, по которым коронавирус ударил больнее всего. Когда и в каком объеме они восстановятся, сказать не может никто.

"У меня сердце разрывается, когда я думаю об этих людях... Их рабочие места исчезают. Они встали перед выбором: оставаться или возвращаться в свою страну? И это трудный выбор, потому что перспективы найти работу на родине у тех, кто вернется, в ближайшем будущем выглядят не слишком многообещающими", - говорит старший научный сотрудник Центра европейских исследований колледжа Святого Антония Оксфордского университета Офон Анастасакис.

Сейчас Великобритания платит щедрые пособия: 80% зарплаты (но не больше 2500 фунтов в месяц) наемным работникам и до 2500 фунтов в месяц самозанятым. Министр финансов Риши Сунак обещал выплачивать эти пособия до октября, но с августа они, возможно, станут меньше.

Большинство из тех, чьи фирмы, пабы, гостиницы сейчас закрыты, сидят на этих пособиях - кто в Британии, кто на родине - и обсуждают на форумах и в соцсетях, что же делать дальше: казна не бездонна, пособия вечно платить не будут, когда удастся вернуться на работу и удастся ли, тоже непонятно.

А некоторые выходцы из Балтийских стран оказались в совсем бедственном положении: их фирмы возобновляют работу, выплата пособий останавливается, а они в это время оказались запертыми в своих родных странах - границы закрыты, прямых рейсов нет.

"Каждую неделю нам звонят десятки человек, которым нужно вернуться на работу в Великобританию, - говорит Русской службе Би-би-си пресс-секретарь МИДа Латвии Янис Бекерис. - Прямых репатриационных рейсов сейчас не планируем. Думаю, их не будет еще долго".

Приехал на неделю и застрял на два месяца

Как получилось, что эти люди оказались по другую сторону границы от своих рабочих мест? Начало локдаунов в Европе пришлось на март, последний месяц финансового года в Британии, когда многие берут неиспользованные дни отпуска. Рабочие из Восточной Европы отправляются домой.

"Перед тем как закрылись границы, мы с другом прилетели в Латвию. Сначала думали, что все будет в порядке, мы выедем назад, но, к сожалению, не смогли. Купили билеты, но погранохрана нас не пропустила. Попросили документы - рабочий договор, подтверждение статуса в Великобритании. У нас все осталось в Великобритании, с собой не брали. Прошло два месяца, а мы все еще в Латвии", - рассказывает Линда.

Пособий с британской или латвийской стороны она не получает - говорит, была самозанятой.

"Я приехал погостить на пару недель к родне, заодно полечить зубы. В Англии живу уже 10 лет, есть статус постоянного жителя, резидент. Но вот нет британского паспорта, поэтому уже три месяца я никак не могу попасть к жене с ребенком, - рассказывает Русской службе Би-би-си латвиец Эрик. - 13 апреля должен был начать работать на новую компанию. Но из-за хаоса, вызванного ковидом, до сих пор сижу в Латвии без понятия, как мне попасть обратно. Посольство Великобритании отказало в помощи по причине отсутствия британского паспорта".

Посольство Великобритании в Латвии сообщило Русской службе Би-би-си, что обычно консульский отдел помогает британским подданным, но в основном тем, у кого нет второго гражданства: "Как правило, мы не можем помочь людям с двойным гражданством, если они находятся в стране своего второго гражданства".

До конца мая у застрявших на родине балтийских жителей Великобритании была серьезная проблема с возвращением на родину: прямых авиарейсов нет, и неизвестно когда будут, рейсы с пересадками очень дороги, а наземный проезд был закрыт.

С 21 мая эта проблема пропала: Польша открыла границы для транзита иностранцев. Однако Великобритания, со своей стороны, уже объявила, что с 8 июня появится новая сложность: обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из-за границы.

Пособия, которых нет

По идее, застрявшие за границей латвийцы, литовцы или поляки должны были бы получать британские пособия. Специалист по вопросам занятости из британской юридической фирмы Fox Williams Джейн Манн считает, что они тоже попадают в категорию людей, которые лишились работы из-за пандемии.

"Изначально механизм предназначался для случаев, когда работодатель из-за пандемии не может платить работнику или когда работать невозможно из-за закрытия фирмы. Затем его действие было распространено на тех работников, которые вынуждены сидеть в карантине или с детьми. По этой же логике действие механизма должно распространяться и на работников, которые не могут вернуться в Британию", - пояснила Джейн Манн Русской службе Би-би-си.

На практике это происходит далеко не всегда. С Русской службой Би-би-си связались 13 латвийцев, застрявших дома. Пособия не получает никто: в отдельных случаях работодатели отказывают, в других случаях люди уверены, что не могут на него претендовать - например, по причине статуса самозанятого лица.

Хотя на самом деле самозанятые тоже имеют право на пособие - только они сами должны подать заявку на портале налоговой службы.

Работающий в Великобритании бухгалтер и бизнес-консультант Алексей Евстафьев говорит, что у работодателя нет серьезных причин не подавать заявку на компенсацию зарплаты работнику.

"Если фирма в спящем режиме, то в самый раз подать на компенсацию - договориться, естественно, с этими работниками, что их это устраивает, что они отсидят свой карантин в балтийских странах или где они отсиживаются, с получением 80% зарплаты. А если это фирма, которой уже сейчас нужно, чтобы работники работали на месте, а они где-то застряли, то все равно: если фирма ценит этих работников, то ей ничто не мешает получить компенсацию на тех, кто застрял, а на данном этапе набрать тех, кто временно выполнял бы их роль", - сказал Евстафьев Би-би-си.

Нет налогов - нет госпомощи

Компенсацию зарплаты или доходов, правда, выплачивают не всем, а только тем, кто платил налоги - или за кого платили, если речь о наемном работнике.

"Будем откровенны, многие там работали нелегально, некоторые не декларировали место жительства, нет рабочего договора, плюс они все еще зарегистрированы в Латвии. Кризис показал, что если нет упорядоченных отношений хотя бы с одной страной, то возникают большие проблемы", - говорит Янис Бекерис из МИД Латвии.

Председательница Литовской общины Великобритании Даля Асанавичюте говорит, что и к ним в общину обращались такие люди, которые из-за отсутствия "упорядоченных отношений" оказались без пособий и вообще без средств к существованию. Правда, таких единицы.

"Просто они работали без налогов. Знаете эту классическую схему: принимают жить и работать, налоги работодатели не платят, вычитают за еду и за жилье, и так далее. Вот такие люди, они остались на улице", - рассказала Асанавичюте Би-би-си.

Проблемы таких жертв современной работорговли Литовская община решает вместе с британской и литовской полицией.

Бегство от пандемии и брексита

В итоге пандемия и наступающий экономический кризис могут привести к массовому оттоку восточноевропейских гастарбайтеров из Британии, то есть, усилить тот процесс, который начался после референдума о брексите.

По приблизительным оценкам Бюро национальной статистики Великобритании, сальдо миграции из ЕС в последние годы сократилось в четыре раза: в год перед референдумом приехавших было на 200 с лишним тысяч больше, чем уехавших, а в год с июля 2018-го по июнь 2019-го прирост составил всего около 48 тысяч.

Даля Асанавичюте говорит, что многие литовцы уже давно готовились уехать из Британии.

"Вообще вся обстановка совсем поменялась. Те, кто приехал десять лет назад, говорят: легче было зарабатывать, легче было работу найти, зарплата была побольше (по отношению к расходам). А теперь все сложнее... И мы уже видим, что что-то тут такое происходит на тему "британец - не британец", - рассуждает Асанавичюте, которая и сама собирается в этом году вернуться в Литву.

Сокращение разницы в уровне жизни между Великобританией и балтийскими странами - хотя до равенства еще очень далеко - тоже, по словам Асанавичюте, играет роль: "В Литве экономика поднимается. Ну, теперь везде кризис, но до кризиса поднималась. Люди теперь не так уже плохо живут, как жили, когда многие уезжали, скажем, двадцать лет назад. И из-за детей уезжают, потому что бабушки-дедушки обычно в Литве".

С нового года, когда Великобритания не только формально, но и фактически покинет Евросоюз, приехать в нее на заработки восточноевропейцам станет совсем трудно: трудовым иммигрантам из ЕС, по планам, нужно будет получать виды на жительство и трудоустройство.

Отбирать иммигрантов при этом будут по балльной системе, которая, по замыслу правительства, должна остановить поток низкоквалифицированной рабочей силы.