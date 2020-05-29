Юного убийцу оставили в тюрьме

Сам трагический инцидент произошел в ночь с 23 на 24 ноября 2018 года, когда Алекс Симанис, успешный молодой боксер, которому на тот момент было 17 лет, перед пабом Voorimehe ударил в лицо 37-летнего Кристьяна, который от этого удара потерял сознание и через несколько дней скончался больнице.

Тартуский уездный суд в прошлом году приговорила Симаниса к шести годам тюрьмы. Его защитник Михкель Гавер просил окружной суд отменить решение уездного суда и оправдать Симаниса или смягчить ему наказание.

Также адвокат просил, чтобы решение суда Валга об удовлетворении гражданского иска было отменено и сумма была уменьшена.

Окружной суд посчитал, что решение уездного суда надо оставить без изменения, а апелляции не будут удовлетворены. Гавер подал кассационную жалобу и на это решение.