Пт, 29.05.2020
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  • Греция открывает границы для Эстонии: туристов ждет выборочная проверка

Греция открывает границы для Эстонии: туристов ждет выборочная проверка

Туристка в Греции. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Греция, начиная с 15 июня, возобновляет международные перелеты из 29 стран мира, сообщает в пятницу греческая газета "Катимерини". Эстония также оказалась в этом списке.

В частности, посетить Грецию в скором времени смогут туристы из Албании, Австралии, Австрии, Северной Македонии, Болгарии, ФРГ, Дании, Швейцарии, Эстонии, Японии, Израиля, Китая, Хорватии, Латвии, Ливана, Литвы, Мальты, Черногории, Новой Зеландии, Норвегии, Южной Кореи, Венгрии, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Чехии и Финляндии.

Туристов из этих стран выборочно проверят на коронавирус в аэропорту прибытия в Греции.

В этот список стран будут вноситься изменения по мере эволюции эпидемиологической ситуации в той или иной стране. К 1 июлю он, как ожидается, будет расширен.

Международные рейсы будут выполняться аэропортами Афин и Салоников.

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