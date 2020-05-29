Греция открывает границы для Эстонии: туристов ждет выборочная проверка

В частности, посетить Грецию в скором времени смогут туристы из Албании, Австралии, Австрии, Северной Македонии, Болгарии, ФРГ, Дании, Швейцарии, Эстонии, Японии, Израиля, Китая, Хорватии, Латвии, Ливана, Литвы, Мальты, Черногории, Новой Зеландии, Норвегии, Южной Кореи, Венгрии, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Чехии и Финляндии.

Туристов из этих стран выборочно проверят на коронавирус в аэропорту прибытия в Греции.

В этот список стран будут вноситься изменения по мере эволюции эпидемиологической ситуации в той или иной стране. К 1 июлю он, как ожидается, будет расширен.