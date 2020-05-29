RMK: запрещать алкоголь в зонах отдыха не планируется

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, посетившая на прошлой неделе природный заповедник Туду, предложила запретить употребление алкоголя в зонах отдыха Центра управления государственными лесами (RMK). В RMK предложение главы государства сочли разумным и будут рекомендовать туристам обходиться без горячительных напитков, однако в ближайшее время запрет на употребление алкоголя все-таки не будет введен, передает Rus.ERR.
«Мы тоже за трезвый образ жизни, и на природе действительно стоит вести себя немного по-другому, чем в некоторых иных местах. Но что касается запрета, то RMK пока не планирует вносить в условия посещения зон отдыха запрет на употребление алкоголя», - заявила в передаче «Подробности» на радиостанции «Радио 4» специалист коммуникационного отдела RMK Марина Полтавцева, добавив, что они могут это сделать только на уровне рекомендаций.
Марина Полтавцева объяснила, что вопрос о том, где можно употреблять алкоголь, а где нельзя, решает местное самоуправление, поэтому пожелания RMK могут иметь лишь рекомендательный характер.