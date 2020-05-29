RMK: запрещать алкоголь в зонах отдыха не планируется

«Мы тоже за трезвый образ жизни, и на природе действительно стоит вести себя немного по-другому, чем в некоторых иных местах. Но что касается запрета, то RMK пока не планирует вносить в условия посещения зон отдыха запрет на употребление алкоголя», - заявила в передаче «Подробности» на радиостанции «Радио 4» специалист коммуникационного отдела RMK Марина Полтавцева, добавив, что они могут это сделать только на уровне рекомендаций.