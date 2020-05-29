Первого июня дети смогут бесплатно посетить Таллиннский городской музей и Ботанический сад

Как отметил вице-мэр Вадим Белобровцев, хотя обычно городские музеи по понедельникам закрыты, в этот раз было решено сделать исключение.

«По случаю Дня защиты детей мы в сотрудничестве с Таллиннским городским музеем и Ботаническим садом решили сделать всем чудесный подарок. Что может быть для детей лучше, чем содержательное и интересное время, проведенное с родителями – это заряжает всю семью позитивными эмоциями, - сказал Белобровцев. - Детей точно порадует и то, что первого июня после долгого перерыва вновь распахнет двери детский музей «Миямилла». Ботанический сад пестрит разнообразием красивых растений».

Таллиннский городской музей, детский музей «Миямилла», подземные ходы башни Кик-ин-де-Кёк и Ингер­ман­ландского бастиона смогут предложить как детям, так и взрослым, разнообразные игры и занятия.

В башне и бастионных ходах Кик-ин-де-Кёк (Команданди-теэ, 2) с 13 до 16:00 пройдет музейный тур «С детьми на городской стене» (на эстонском и русском языке), а с 14 до 15:30 на зеленой зоне возле будут башни проведены «средневековые» игры.

В Городском музее (Вене, 17) с 12 до 17:00 можно посмотреть выставки и поучаствовать в поисковой игре. Любители животных узнают, какое животное 800 лет назад пришло в Таллинн вместе с датским королем Вальдемаром.

Детский музей «Миямилла» (Койдула, 21С) приглашает детей на игры во дворе. С 12 до 12:30 в программе игры для малышей 2-5 лет, с 12:30 до 13:00 игры для детей 5-7 лет, с 14 до 15 часов – занятия для детей от 8 до 18 лет, а с 15:00 до 15:45 – игры для родителей. Со 2 июня детский музей переходит на обычный режим работы.

Ботанический музей открыт с 10 до 19:00. В центре комплекса оранжерей – пальмовом доме – все еще ведутся работы по реновации. Другие здания – дом тропических, субтропических и сухолюбивых растений, а также территории Ботанического сада - открыты для посетителей.