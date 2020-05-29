Фото ⟩ В Калласте огонь уничтожил несколько зданий

Сегодня, 29 мая, в 4.38 утра в Центр тревоги сообщили о пожаре в волости Пейпсияэре в городе Калласте на улице Кирику. Открытым огнем горели гараж и надворная постройка, огонь распространился по крыше и на второй этаж жилого дома.
О пожаре сообщил сосед, на тот момент в доме был один человек, который сразу покинул здание. Спасатели обнаружили на месте горящий открытым огнем гараж и надворную постройку, также огонь по крыше распространился на второй этаж жилого дома. Спасателям удалось предотвратить распространение огня на первый этаж, пишет Tartu Postimees.
Огонь уничтожил надворные постройки, второй этаж жилого дома и дровник. Первый этаж жилого дома был поврежден водой.
Люди не пострадали. Пожар был локализован в 7.59. Причины пожара будут выяснены в ходе дальнейшего производства.