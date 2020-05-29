Фото ⟩ В Калласте огонь уничтожил несколько зданий

О пожаре сообщил сосед, на тот момент в доме был один человек, который сразу покинул здание. Спасатели обнаружили на месте горящий открытым огнем гараж и надворную постройку, также огонь по крыше распространился на второй этаж жилого дома. Спасателям удалось предотвратить распространение огня на первый этаж, пишет Tartu Postimees.