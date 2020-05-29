Пт, 29.05.2020
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Бостонский марафон отменен впервые за свою 124-летнюю историю

Бостонский марафон 2019 года.

ФОТО: Stew Milne/AP

Организаторы Бостонского марафона решили отменить традиционный ежегодный забег из-за пандемии коронавируса. Это первая отмена данных соревнований за их 124-летнюю историю.

Изначально марафон был запланирован на 20 апреля, позднее его решено было перенести на 14 сентября, передает NEWSru.

«Нашим главным приоритетом по-прежнему является сохранение здоровья сообщества, а также наших сотрудников, участников, волонтеров, зрителей и болельщиков», - заявил исполнительный директор марафона Том Грилк.

Всем зарегистрировавшимся на забег будут возмещены расходы на вступительные взносы. Кроме того, каждый желающий получит возможность принять участие в виртуальной версии марафона. Для этого надо самостоятельно пробежать дистанцию в 42 километра 195 метров и предоставить соответствующие подтверждения. В награду виртуальные участники получат футболку Бостонского марафона и медаль финишировавшего спортсмена.

Бостонский марафон - один из старейших и престижных марафонов мира. Впервые он был проведен в 1897 году. В 1918 году из-за Первой мировой войны марафон был изменен на формат эстафеты. В 2013 году во время забега в Бостоне прогремели два взрыва, унесшие жизни трех человек, еще 282 бегуна получили ранения.

Ранее из-за коронавируса были отменены римский и дублинский марафоны, а парижский, барселонский и берлинский пока перенесены на более поздние сроки.

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