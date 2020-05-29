«Ты же не можешь сказать птицам: мальчики, повторите-ка это еще раз!»

«У меня есть свой конкретный круг – примерно пять километров – по которому я хожу. И во время этой прогулки происходят вещи, которые можно заснять. Во многом дело случая. Это то, что мне ужасно нравится в фотографировании, - говорит Кесслер. – Выходит так, как именно сейчас предлагает природа и ситуация».

Он замечает, что отметил для себя такую закономерность: если идешь искать чего-то выдающегося, то с большой вероятностью результат будет нулевым. «Но если ты идешь и гуляешь, так сказать, с пустой головой и открытыми глазами, эти ситуации случаются перед тобой как будто сами по себе. А мне не остается ничего нового, кроме как их запечатлеть», - с удовольствием говорит он.

“Angry birds”, они же обыкновенные свиристели, летают над осенней рябиной. ФОТО: Кильвар Кесслер

«Но представь, ты выходишь на рассвете, ветра нет и море гладкое-гладкое… Это все-таки очень красиво. Кстати, много лет назад я таким ранним утром заснял, как лось плывет по совершенно зеркально гладкой воде. Я впервые в жизни видел, что лось плавает в море».

Глядя на снимки, сделанные Кесслером в Рохунеэме, удивляет неожиданное разнообразие видов. И, естественно, прекрасно схваченные моменты. Для этого надо знать птиц и то, чем они живут. «Чем больше ты ходишь, тем больше начинаешь видеть, - говорит он и поясняет. – Когда годами ходишь в одни и те же места, у тебя формируется какая-то общая привычная картина вещей. И если в ней что-то изменилось, это сразу привлекает твое внимание. Появилась, например, новая птица, которой раньше не было, и издает какие-то звуки. Ты сразу замечаешь, что на привычной картинке что-то не так».

Если говорить о знании птиц, Кесслер признается, что поначалу для него, закоренелого горожанина, все водоплавающие птицы были утками, а птицы поменьше – воробьями. «Чем больше я снимал, тем больше меня начинало интересовать, кого и что именно я заснял. Я купил книги, по которым можно было определить виды. Смотрел на свои фотографии и изучал книги. Помаленьку начал понимать, что это за птица. Выяснилось, что помимо воробьев и уток, есть и другие виды, - улыбается Кесслер. – Сейчас осмелюсь сказать, что более-менее все виды птиц, которые постоянно находятся у нас в Эстонии, я знаю по тому, как они выглядят».

Но разве не так, что чем больше ты занимаешься фотографированием пернатых, тем больше пытаешься запечатлеть на снимке какую-нибудь редкую птицу или экзотического гостя? «По-моему, и жизнь этих так называемых обычных птиц достаточно интересна и разнообразна, чтобы ее снимать. И жизнь птиц вообще… Наблюдая за тем, что они делают, я стал замечать похожие черты и в поведении людей. Честно!»