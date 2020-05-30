Эдгар Сависаар: боже ты мой, не досаждайте мне Юри Ратасом!

- С компьютером умеете работать?

- Знаете, то, что я не могу писать – это ужасно. Я мог бы работать, и девочка мне помогает печатать на компьютере, но было бы лучше, если бы я мог справляться без нее.

- Чрезвычайное положение что-то изменило?

- Не знаю. Я много гуляю тут в лесу. Это очень интересное место, есть куда сходить, это все же Лахемааский заповедник. В целом справляюсь.

- И долгие прогулки позволяете себе?

- Десять километров.

- А если что-то случится с электрической коляской?

- Тогда ерунда.

- Пока не случалось?

- Нет.

- Люди в гости тоже приходят?

- Конечно, иногда, хотя сейчас люди стали осторожнее, и я тоже. (Мэр Таллинна Михаил) Кылварт часто приезжает в гости, просто поговорить. Он был моим заместителем.

- Как он справляется, как ваш преемник?

- Ну, нормально.

- По-моему, замечательно.

- Ну, зачем тогда спрашиваете, если, как вы считаете, замечательно?

- А как Юри Ратас справился с чрезвычайным положением?

- Боже ты мой, не досаждайте мне Юри Ратасом!

- Недавно минуло 30 лет с еще одной чрезвычайной ситуации, которая вошла в историю словами: «Тоомпеа атакуют! Повторяю, Тоомпеа атакуют!»

- Знаете, я бы сказал так: все время моего правительства от начала и до конца было одним сплошным чрезвычайным положением. Были танки на Тоомпеа и те, кто нападал на меня. У Ратаса только один кризис, у меня все время был кризис.

- Какой из тех кризисов был самым острым?

- Трудно сказать. Все они были критичными, и все можно было бы завершить не так, как они завершились. В этом смысле мне повезло, и народу тоже.

Эдгар Сависаар дал Postimees интервью во вторник, за несколько дней до 70-летия. ФОТО: Tairo Lutter

- Это было только везение?

- Народ Эстонии был умным народом. Народ Эстонии повел себя очень разумно, и смог сохранить себя и 15 мая (1990 год на Тоомпеа), и 20 июня (1940 года перед июньским переворотом), и в любое другое время. Я очень благодарен народу за это.

- Сколько у вас те времена конца советской власти съели нервов?

- Очень много. Я не знаю, как все закончилось бы, если бы не случился путч. Вероятно, что (Михаила) Горбачева к осени бы все же сняли, и вероятно, что к нам ввели бы спецвойска – я не думаю, что нам бы это понравилось. Скорее наоборот. В каком-то смысле путч нас спас, но не только – мы и сами были молодцы. Народ Эстонии, я имею в виду.

- Мой отец говорил, что вы были как Уинстон Черчилль, который во время войны был сильным лидером, а в мирное время не особо.