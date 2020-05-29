В Подмосковье не будут останавливать стройки даже при обнаружении зараженных коронавирусом рабочих

«Строительство не будет приостановлено. Согласно стандарту, в случае выявления положительного теста [на коронавирус] у рабочего изолируют его и бригаду, в которой он работает. Всем назначают повторный тест. В больницу или нет - решают врачи в зависимости от состояния», - сообщает ведомство.

Ранее глава ведомства Артур Гарибян заявил, что после 18 мая, когда в Подмосковье возобновили строительные работы, свыше 6,5 тыс. рабочих сдали тест на коронавирус. Из 2,9 тысяч проверенных тестов 26 дали положительный результат.

Напомним, в конце апреля власти Московской области утвердили стандарт организации работ на стройках в условиях эпидемии коронавируса. "В сложившейся эпидемиологической ситуации самое важное - обезопасить людей. Разработанный стандарт организации работ на стройках позволит сократить риски заражения работников на объектах в ходе строительных процессов. Мы понимаем важность и необходимость возобновления строек в регионе и делаем все возможное, чтобы этот процесс был максимально безопасным с точки зрения распространения Covid-19", - заявил тогда Гарибян.

Правила обязывают застройщиков обеспечивать мероприятия по шести направлениям: доставка рабочих на стройплощадку, доступ на строящийся объект, контроль за состоянием здоровья работников и обеспечением личной гигиены, дезинфекция помещений и организация рабочего процесса и питания. Речь идет об организации пропускного режима на строящихся объектах таким образом, чтобы исключить массовое скопление людей и одновременно обеспечить контроль учета прибывших лиц с указанием даты и времени, а также их состояния здоровья с обязательным измерением температуры. Кроме того, на каждой площадке должен быть организован медпункт с закреплением за ним медицинского работника. Также власти предписали обеспечить на стройках разработку схем передвижения бригад, разделение зон по видам работ и дистанцирование строителей.