ФОТО ⟩ Сильвестр Сталлоне никак не может продать свою виллу в Калифорнии

Недвижимость 73-летнего актера продается уже несколько лет, но пока безрезультатно, пишет Kodustiil.
73-летняя звезда никак не может продать свой находящийся в Калифорнии особняк в средиземноморском стиле, несмотря на значительное понижение цены. В 2016 году актер хотел получить за виллу 3,35 миллиона долларов (3,03 миллиона евро). Сейчас цена поместья - 2,25 миллиона долларов (1,9 миллиона евро).
На протяжении многих лет вилла площадью 4889 квадратных метров продавалась по разным ценам. Предполагается, что основными причинами, по которым вилла так долго остается на рынке, являются неуравновешенный характер актера и постоянно меняющаяся цена.
В доме звезды боевиков есть винный погреб, четыре спальни, пять ванных комнат, а на заднем дворе течет ручей. Почти в каждой комнате есть камин, а потолки в два раза выше стандартных, пишет TopTenRealEstateDeals.com.
Больше информации - ЗДЕСЬ.