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  • Сильвестр Сталлоне никак не может продать свою виллу в Калифорнии

ФОТО ⟩ Сильвестр Сталлоне никак не может продать свою виллу в Калифорнии

Сильвестр Сталлоне

ФОТО: Shutterstock

Недвижимость 73-летнего актера продается уже несколько лет, но пока безрезультатно, пишет Kodustiil

73-летняя звезда никак не может продать свой находящийся в Калифорнии особняк в средиземноморском стиле, несмотря на значительное понижение цены. В 2016 году актер хотел получить за виллу 3,35 миллиона долларов (3,03 миллиона евро). Сейчас цена поместья -  2,25 миллиона долларов (1,9 миллиона евро).

Роскоши здесь хватает.

ФОТО: TopTenRealEstateDeals.com

На протяжении многих лет вилла площадью 4889 квадратных метров продавалась по разным ценам. Предполагается, что основными причинами, по которым вилла так долго остается на рынке, являются неуравновешенный характер актера и постоянно меняющаяся цена. 

В этом особняке семья Сталлоне проводила лето.

ФОТО: TopTenRealEstateDeals.com

В доме звезды боевиков есть винный погреб, четыре спальни, пять ванных комнат, а на заднем дворе течет ручей. Почти в каждой комнате есть камин, а потолки в два раза выше стандартных, пишет TopTenRealEstateDeals.com.

Сталлоне купил этот дом еще в 2010 году.

ФОТО: TopTenRealEstateDeals.com

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