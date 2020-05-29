ФОТО ⟩ Сильвестр Сталлоне никак не может продать свою виллу в Калифорнии

73-летняя звезда никак не может продать свой находящийся в Калифорнии особняк в средиземноморском стиле, несмотря на значительное понижение цены. В 2016 году актер хотел получить за виллу 3,35 миллиона долларов (3,03 миллиона евро). Сейчас цена поместья - 2,25 миллиона долларов (1,9 миллиона евро).

Роскоши здесь хватает. ФОТО: TopTenRealEstateDeals.com

На протяжении многих лет вилла площадью 4889 квадратных метров продавалась по разным ценам. Предполагается, что основными причинами, по которым вилла так долго остается на рынке, являются неуравновешенный характер актера и постоянно меняющаяся цена.

В этом особняке семья Сталлоне проводила лето. ФОТО: TopTenRealEstateDeals.com

В доме звезды боевиков есть винный погреб, четыре спальни, пять ванных комнат, а на заднем дворе течет ручей. Почти в каждой комнате есть камин, а потолки в два раза выше стандартных, пишет TopTenRealEstateDeals.com.

Сталлоне купил этот дом еще в 2010 году. ФОТО: TopTenRealEstateDeals.com