Правительство давит на Департамент здоровья из-за быстрых тестов на антитела

Государство в начале мая получило от тартуского предпринимателя, главного сторонника «Отечества» Парвеля Пруунсильда в качестве пожертвования 50 000 быстрых тестов на антитела, но они предназначены для профессионального тестирования, а не для использования в домашних условиях, пишет ERR.

Сильнее всего на Департамент здоровья с разрешением быстрых тестов на антитела давит министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, по словам которого не отвечает действительности утверждение департамента, что достоверных домашних тестов в Европе еще не достать.

Гендиректор Департамента здоровья Мерике Юрило настаивает, что предназначенные для домашнего использования быстрые тесты для определения наличия антител еще не разрешены на рынке ЕС, хотя их сертификация уже проводится в некоторых лабораториях и за этим процессом также следит Департамент здоровья.