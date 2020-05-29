МИД РФ: снятие ограничений на туризм в страны Балтии зависит от ситуации с COVID-19

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации, отметив, что правительство Литвы, например, продлило карантин в стране до 16 июня, Латвия и Эстония тоже пока сохраняют карантинный режим.

Министерство иностранных дел России призвало россиян воздерживаться от планирования зарубежного отдыха, так как большинство популярных у туристов стран пока не делали никаких заявлений об открытии границ для граждан РФ, а по некоторым направлениям информация может появиться лишь в конце июня.

"В том, что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, пока о конкретных сроках говорить рано. На данный момент всем очевидно, что угроза распространения коронавируса в мировом масштабе еще не преодолена. Для сохранения позитивных тенденций, наметившихся в последнее время, требуется сохранять осторожность и бдительность. Потому и решение о возобновлении регулярного пассажирского авиасообщения должно быть тщательно проработано и приниматься с учетом текущей эпидемиологической ситуации как в нашей стране, так и в мире в целом", - говорится в сообщении ведомства.

Как напоминают в МИДе, в Евросоюзе идет пока лишь обсуждение возможности открытия внутренних границ между странами-членами ЕС, и единой позиции на этот счет нет.

"При благоприятном развитии ситуации можно ожидать, что европейские страны откроются друг для друга в июне-июле. И только после этого, вероятно, будет приниматься решение о целесообразности открытия внешних границ ЕС. В случае Австрии, Венгрии, Германии, Польши, Словакии, Чехии и Швейцарии говорить о восстановлении полноценного международного транспортного сообщения и туристических обменов с Россией преждевременно", - подчеркивают в министерстве.

Там напоминают, что въезд в эти страны для граждан государств, не входящих в Шенгенскую зону и не являющихся членами Евросоюза, ограничен, а выдача виз временно приостановлена. Соответственно, граждане России не могут посещать их в туристических, личных и деловых целях даже при наличии действующих шенгенских виз; исключения возможны только для т.н. гуманитарных случаев).

"Гражданам, которые соберутся посетить указанные страны вскоре после открытия границ, необходимо учитывать, что на начальном этапе послабления ограничений ожидается сохранение мер эпидемиологической безопасности на объектах транспорта. Кроме того, следует быть готовыми к тому, что власти зарубежного государства могут предписывать иностранным гражданам, прибывающим на их территорию, находиться в изоляции в специально оборудованных учреждениях в течение срока, необходимого для диагностики заболевания новой коронавирусной инфекцией, а в случае отрицательного результата - пройти 14-дневную изоляцию", - подчеркивается в сообщении МИД России.

"Понимаем желание зарубежных партнеров побыстрее вернуть работу своей туристической индустрии в нормальное русло. Вместе с тем, хотели бы предостеречь россиян от скоропалительного планирования выезда на отдых за рубеж. В большинстве курортных стран сохраняется довольно высокий уровень распространения коронавирусной инфекции. При этом много наших сограждан все еще не могут вернуться домой из своих предыдущих вояжей за границу", - говорится в сообщении министерства.