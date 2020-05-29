Здание служебных собак Нарвского кордона стоит 936 000 евро

Договор о проектировании здания и площадки заключили с Kuubik Projekt OÜ в 2018 году. Строительные работы выполнит OÜ Scandic Ehitus, надзор со стороны владельца осуществляет Keskkonnaprojekt OÜ. Архитектор проекта — Ану Кулбах. Общая стоимость проекта — 936 000 евро, плюс НСО.

Глава Нарвского кордона Райво Метсма выразил удовлетворение в связи с тем, что у кинологов появится возможность тренировать собак на современной тренировочной площадке. «Строительство нового здания питомника и тренировочной площадки много значит для всей нашей команды, они безусловно еще сильнее поднимут наш дух», - сказал Метсма.