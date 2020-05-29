Здание служебных собак Нарвского кордона стоит 936 000 евро

В пятницу состоялась заклада краеугольного камня здания и тренировочной площадки для служебных собак Нарвского кордона, общая стоимость проекта 936 000 евро плюс НСО.
Договор о проектировании здания и площадки заключили с Kuubik Projekt OÜ в 2018 году. Строительные работы выполнит OÜ Scandic Ehitus, надзор со стороны владельца осуществляет Keskkonnaprojekt OÜ. Архитектор проекта — Ану Кулбах. Общая стоимость проекта — 936 000 евро, плюс НСО.
Глава Нарвского кордона Райво Метсма выразил удовлетворение в связи с тем, что у кинологов появится возможность тренировать собак на современной тренировочной площадке. «Строительство нового здания питомника и тренировочной площадки много значит для всей нашей команды, они безусловно еще сильнее поднимут наш дух», - сказал Метсма.
Riigi Kinnisvara в сотрудничестве с МВД, PPA и спасательным департаментом наряду со зданием для служебных собак Нарвского кордона также занимается строительством здания внутренней безопасности в Пярну, совместных зданий в Кохтла-Ярве и Кивиыли и спасательного здания в Лиллекюла. Вскоре завершится строительство спасательных зданий в Нымме (Таллинн), на Кихну, в Лихула и Вастселийна.