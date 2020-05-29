На улице Рейди открыт первый киоск с мороженым

«Фирма Tammede all OÜ выиграла организованный в марте конкурс и теперь начала продажу мороженого и прохладительных напитков в киоске около памятника «Русалка». Два оставшихся киоска будут открыты на следующей неделе. Надеемся, что новый променад станет благодаря возможности освежиться еще более популярным местом у горожан», - сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

Также в ближайшее время фирма SuperSmash OÜ будет предлагать на променаде улицы Рейди в трех местах уличную еду. Размер места для торговли мороженым и прохладительными напитками составляет четыре квадратных метра. Размер места для торговли уличной едой - 15 м2. Продажа алкогольных напитков на променаде улицы Рейди запрещена.