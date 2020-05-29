Неизвестно, когда он сможет попасть домой: турист застрял на границе на два месяца

Иностранец застрял на финском пропускном пункте Ваалимаа в середине марта, когда вступили в силу ограничения на пересечения границы. Попасть в Россию он не смог, поскольку Финляндия и Россия закрыли границы в разное время. Мужчина, у которого в России остались семья и работа, приехал в Финляндию по одноразовой туристической визе.

Пытаясь попасть обратно в Россию, он обнаружил, что российские пограничники не намерены его впускать.

Согласно полиции Юго-Восточной Финляндии, ситуация пока не изменилась. Комиссар уголовной полиции Юрки Хяннинен сообщает, что основные затруднения связаны с тем, что мужчина не является русским по национальности.

"Это исключительная ситуация", - комментирует Хяннинен.

По словам комиссара, финны предоставили путешественнику необходимое место ночлега и питание.

"В Финляндии принято помогать людям в таких ситуациях, ему не нужно искать средства на пропитание и крышу над головой", - заявляет Хяннинен.

Застрявший в Финляндии пассажир может свободно перемещаться по стране до тех пор, пока ему не организуют выезд обратно в Россию. Он также может свободно общаться с людьми.

Путешественника ни в чем не подозревают

Туриста не подозревают в совершении преступления или нарушении визового режима.

"Нет оснований подозревать его в чем-то неправомерном. Его единственная проблема - это невозможность пересечь границу и вернуться домой", - еще ранее весной заявил Хяннинен новостной службе Yle.