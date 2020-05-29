Кризис ударил по еще одному эстонскому предприятию: сокращают полсотни работников

Cleveron на своей странице опубликовал видеообращение руководителя предприятия Арно Кютта. Он сказал, что новая ситуация чрезвычайно усложнила существование многих компаний и большое количество компаний обанкротилось. В то же время, по словам Кютта, нынешняя ситуация предлагает много новых возможностей для развития и завоевания новых рынков. «К последним относится и Cleveron», - добавил он.

В 2019 году Cleveron добился наилучшего результата: выручка от продаж составила 66 миллионов евро, а чистая прибыль увеличилась до 12,7 миллиона евро. В этом году Кютт не прогнозирует положительных финансовых результатов, а в первом полугодии прогнозируется оборот в размере 87 процентов и убыток в три миллиона евро. Почти все клиенты Cleveron понесли серьезные потери из-за коронакризиса. «Особенно сильно пострадали те розничные торговцы, которые продают потребительские товары. Многие сети были закрыты в течение нескольких месяцев, без продажи сезонных товаров. Инвестиции были приостановлены, и все это также отражено в результатах Cleveron», - сказал Кютт в видеообращении.

Тем не менее, он отметил, что благодаря предыдущему успешному году финансовое положение компании по-прежнему стабильно сильное. У компании 9 миллионов евро свободных денежных средств и нет банковских кредитов. Это дает Cleveron возможность продолжить развитие продукции и вкладывать в расширение своей сети продаж.

Для того, чтобы компания вышла победителем из сложившейся ситуации, у Кютта есть план, в ходе которого большая часть деятельности компании будет реорганизована. Часть работы будет направлена партнерам, цепочка поставок будет меньше, и в будущем будет уделяться больше внимания продажам и маркетингу. В результате реструктуризации компания потеряла около 50 рабочих мест в течение последнего месяца, но Кютт пообещал, что в течение года компания создаст такое же количество новых рабочих мест, которое в основном сосредоточено на маркетинге и продажах. Кроме того, планируется в конце года открыть новый филиал в США.

К концу первого квартала в Cleveron было 225 работников, при этом за первые три месяца года выросло число сотрудников на 25.

Арно Кютт сказал Sakala, что Cleveron сообщил Кассе по безработице, что переговоры начаты о сокращении 30 сотрудников. Также была уменьшена зарплата работников предприятия и некоторые сами захотели уйти. В основном должности были утрачены на заводе в Вильянди, поскольку они связаны с комплектацией роботов-курьеров, чем далее будут заниматься партнеры. По словам Кютта, сокращения коснулись всех областей и это касается также людей в Таллинне. Кютт еще не смог сказать, где будут созданы новые рабочие места.