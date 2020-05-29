Видео ⟩ Половой вопрос: может ли женщина-полицейский досматривать мужчину-задержанного?

И действительно, разве женщинам в погонах разрешено ощупывать задержанных мужчин? А наоборот? По присланному видео определенные движения сотрудника полиции трудно назвать ощупываниями, тем не менее, мы обратились в Департамент полиции и погранохраны с вопросом о законности действий стража порядка, заодно поинтересовавшись историй этого задержания.

Пресс-секретарь департамента Виктория Корпан объяснила, что 25 мая около 21.45 полиция получила вызов на улицу Ластекоду в Таллинне: «Сотрудник охранной службы магазина задержал агрессивного 27-лeтнего мужчину, который пытался украсть пиво и печенье».

Прежде чем доставить задержанного в отделение полиции, один из сотрудников провел контроль безопасности, чтобы проверить, нет ли у человека при себе опасных предметов. Контроль безопасности может производить чиновник полиции вне зависимости от пола».

Это действительно так. В части второй 47-й статьи Закона об охране правопорядка сказано: «Контроль безопасности путем ощупывания проводит чиновник одного пола с задержанным. Если это необходимо для обеспечения безопасности задержанного, контроль безопасности может проводить служащий иного с задержанным пола». То же самое, кстати, сказано и в части второй 48-й статьи того же закона, которая называется «Личный досмотр».