Видео ⟩ Половой вопрос: может ли женщина-полицейский досматривать мужчину-задержанного?

В редакцию Rus.Postimees обратился бдительный читатель, ставший свидетелем задержания в центре Таллинна: «Обратите внимание, мужчину досматривает женщина-полицейский, разве это разрешено?»
И действительно, разве женщинам в погонах разрешено ощупывать задержанных мужчин? А наоборот? По присланному видео определенные движения сотрудника полиции трудно назвать ощупываниями, тем не менее, мы обратились в Департамент полиции и погранохраны с вопросом о законности действий стража порядка, заодно поинтересовавшись историй этого задержания.
Пресс-секретарь департамента Виктория Корпан объяснила, что 25 мая около 21.45 полиция получила вызов на улицу Ластекоду в Таллинне: «Сотрудник охранной службы магазина задержал агрессивного 27-лeтнего мужчину, который пытался украсть пиво и печенье».
Прежде чем доставить задержанного в отделение полиции, один из сотрудников провел контроль безопасности, чтобы проверить, нет ли у человека при себе опасных предметов. Контроль безопасности может производить чиновник полиции вне зависимости от пола».
Это действительно так. В части второй 47-й статьи Закона об охране правопорядка сказано: «Контроль безопасности путем ощупывания проводит чиновник одного пола с задержанным. Если это необходимо для обеспечения безопасности задержанного, контроль безопасности может проводить служащий иного с задержанным пола». То же самое, кстати, сказано и в части второй 48-й статьи того же закона, которая называется «Личный досмотр».
Таким образом, никакого нарушения при задержании не было. А что касается самого задержанного, то он оказался старым знакомым полиции: «Так как задержанный, который ранее наказывался неоднократно, совершал кражи систематически, было начато уголовное делопроизводство. 27 мая суд назначил ему в качестве наказания два месяца тюремного заключения, которые не придется отбывать реально, если в течение года он не совершит ни одного умышленного преступления. Решение суда еще не вступило в силу.