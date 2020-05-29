Список обновлен: уже из 24 стран в Эстонию можно въехать без карантина

Вчера правительство одобрило решение, которое позволяет с 1 июня пересекать границу Эстонии людям, прибывающим в страну из государств Европейского союза или Шенгенского договора, а также из Великобритании.

Список обновляется каждую пятницу и начинает действовать со следующего понедельника. Сейчас в Эстонию без соблюдения карантина можно въехать из Австрии, Болгарии, Голландии, Хорватии, Исландии, Италии, Греции, Кипра, Литвы, Люксембурга, Латвии, Норвегии, Польши, Франции, Румынии, Германии, Словакии, Словении, Лихтенштейна, Швейцарии, Финляндии, Дании, Чехии и Венгрии. Приезжающий должен пробыть в вышеперечисленных странах не меньше, чем время, равное инкубационному периоду COVID-19, то есть как минимум последние 14 дней. Информацию о странах и карантинных требованиях для прибывающих из Европы можно найти на сайте МИД.

Министр внутренних дел Март Хельме напомнил, что вирус никуда не пропал и в интересах своего здоровья и здоровья близких лучше избегать напрасных поездок.