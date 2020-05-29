Добавляют работы спасателям: люди попадают в неприятности, которых можно было бы избежать

Подразделениям спасения на море добавляют работы инциденты, которые можно было бы предотвратить.
«Много происшествий связано с техническими неполадками, севшими на мель судами или закончившимся топливом. Это значит, что, как правило, речь идет об инцидентах, которых можно было бы избежать», - сказала BNS глава группы морской безопасности Департамента полиции и погранохраны Марге Кохтла.
По словам Кохтла, в Эстонии не используется термин «водная полиция». «У Департамента полиции и погранохраны в прибрежных районах и на берегу пограничных водоемов действуют подразделения морского спасения, то есть патрули SRU (search and resque unit), которые реагируют на вызовы, касающиеся поисковых и спасательных работ, а также в случае морского загрязнения. Кроме того, эти же подразделения занимаются обеспечением публичного порядка на море и суше, следят за границей и при необходимости занимаются перевозкой пациентов с малых островов», - пояснила она.
Кохтла отметила, что благодаря благоприятным погодным условиям навигационный период начался в этом году несколько раньше обычного и крупные средства водного транспорта PPA спустили на воду уже в марте, с тех же пор на море оказывают существенную поддержку и добровольные морские спасатели.
По ее словам, люди с каждым годом покупают все больше развлекательных судов и все активнее передвигаются по морю, кроме того, с каждым годом появляется все больше капитанов маломерных судов и поэтому и патрули SRU именно в навигационный период активнее занимаются на море надзором и профилактическими работами. В распоряжении патрулей SRU много различных транспортных средств — от крупных катеров до гидроциклов, средство выбирают в соответствии с характером патруля или инцидента и регионом.
«К счастью, возросла степень осведомленности людей о безопасном передвижении и поведении на море, а наши патрули SRU также работают над тем, чтобы готовить людей к выходу в море. Несмотря на это, следящие за движением на водоемах полицейские сталкиваются с повторяющимися проблемами — встречаются незарегистрированные транспортные средства, лица, нетрезвыми управляющие средствами водного транспорта, и средства транспорта, где не хватает спасательного снаряжения, в том числе спасательных жилетов», - отметила она.
«За лодкой и ее мотором нужно ухаживать в соответствии с инструкцией от производителя, перед спуском на воду нужно провести основательную подготовительную работу, то есть тщательно спланировать поездку (необходимые запасы топлива, опасные районы и т.д.)», - отметила она.
Морские спасатели рекомендуют убедиться в том, что средство транспорта зарегистрировано, технически исправно и у него достаточно топлива, чтобы достичь пункта назначения, при выходе на водоем нужно взять с собой соответствующее требованиям спасательное снаряжение, средства связи и навигации.
«Не переоценивайте свои навыки и следите за погодными условиями. В первую очередь советуем всем, кто выходит в море, не употреблять алкоголь, управляя судном, и в течение всего рейса не снимать спасательный жилет, поскольку при несчастной случае может не найтись ни времени, ни возможности надеть его. При бедствии на море можно обратиться за помощью по номеру центра морской охраны 6191224 или номеру вызова экстренной помощи 112. При наличии радиосвязи можно также вызвать помощь по VHF-каналам 16 или 69 и отправить автоматический вызов VHF DSC по каналу 70», - сказала Кохтла.