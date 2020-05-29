Добавляют работы спасателям: люди попадают в неприятности, которых можно было бы избежать

«Много происшествий связано с техническими неполадками, севшими на мель судами или закончившимся топливом. Это значит, что, как правило, речь идет об инцидентах, которых можно было бы избежать», - сказала BNS глава группы морской безопасности Департамента полиции и погранохраны Марге Кохтла.

По словам Кохтла, в Эстонии не используется термин «водная полиция». «У Департамента полиции и погранохраны в прибрежных районах и на берегу пограничных водоемов действуют подразделения морского спасения, то есть патрули SRU (search and resque unit), которые реагируют на вызовы, касающиеся поисковых и спасательных работ, а также в случае морского загрязнения. Кроме того, эти же подразделения занимаются обеспечением публичного порядка на море и суше, следят за границей и при необходимости занимаются перевозкой пациентов с малых островов», - пояснила она.

Кохтла отметила, что благодаря благоприятным погодным условиям навигационный период начался в этом году несколько раньше обычного и крупные средства водного транспорта PPA спустили на воду уже в марте, с тех же пор на море оказывают существенную поддержку и добровольные морские спасатели.

По ее словам, люди с каждым годом покупают все больше развлекательных судов и все активнее передвигаются по морю, кроме того, с каждым годом появляется все больше капитанов маломерных судов и поэтому и патрули SRU именно в навигационный период активнее занимаются на море надзором и профилактическими работами. В распоряжении патрулей SRU много различных транспортных средств — от крупных катеров до гидроциклов, средство выбирают в соответствии с характером патруля или инцидента и регионом.

«К счастью, возросла степень осведомленности людей о безопасном передвижении и поведении на море, а наши патрули SRU также работают над тем, чтобы готовить людей к выходу в море. Несмотря на это, следящие за движением на водоемах полицейские сталкиваются с повторяющимися проблемами — встречаются незарегистрированные транспортные средства, лица, нетрезвыми управляющие средствами водного транспорта, и средства транспорта, где не хватает спасательного снаряжения, в том числе спасательных жилетов», - отметила она.

«За лодкой и ее мотором нужно ухаживать в соответствии с инструкцией от производителя, перед спуском на воду нужно провести основательную подготовительную работу, то есть тщательно спланировать поездку (необходимые запасы топлива, опасные районы и т.д.)», - отметила она.

Морские спасатели рекомендуют убедиться в том, что средство транспорта зарегистрировано, технически исправно и у него достаточно топлива, чтобы достичь пункта назначения, при выходе на водоем нужно взять с собой соответствующее требованиям спасательное снаряжение, средства связи и навигации.