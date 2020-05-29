Путин объявил 24 июня в России нерабочим днем

Соответствующий указ опубликован на официальном портале главы государства РФ.

Парад пройдет в Москве, на Красной площади, а также в других городах РФ и с использованием военной техники. Парад начнется как обычно в 10 утра, а на 10 часов вечера запланирован праздничный салют.

26 мая глава РФ приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к параду Победы, который пройдет 24 июня.

Ранее традиционно проходящий 9 мая парад Победы был перенесен на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом. В этом году в этот день в столице прошел только авиапарад.