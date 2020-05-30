Трамп объявил о разрыве отношений США c ВОЗ

"Поскольку они не смогли реализовать необходимые востребованные реформы, то мы сегодня прерываем наши отношения со Всемирной организацией здравоохранения и перенаправляем наши финансовые средства для других неотложных проблем в мире в сфере здравоохранения", - заявил он в ходе выступления у Белого дома.

Он подчеркнул, что, хотя США представляли детальный план реформ ВОЗ, в организации отказались пойти навстречу.

Трамп также напомнил, что ранее США выделяли ВОЗ примерно $450 млн, в то время как Китай - $40 млн.

В апреле Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать ВОЗ, пока в Вашингтоне изучают, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса. В частности, президент США называл эту организацию "прокитайской".

Позднее Трамп опубликовал письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором предупредил о мерах в случае, если организация в ближайшие 30 дней не возьмет на себя обязательства по "существенным улучшениям" в своей работе. Президент в своем письме выдвинул ряд обвинений в том, что ВОЗ упустила или проигнорировала различные предупреждающие признаки коронавируса, и подверг критике ее позицию по отношению к Китаю.

В возникновении пандемии коронавируса стоит винить власти Китая и Всемирную организацию здравоохранения, считает Трамп.