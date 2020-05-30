Кто-то заработал больше, кто-то меньше: министры задекларировали свои доходы и имущество

В целом у министров выдался хороший финансовый год. Кто-то в минувшем году заработал чуть менее 50 тысяч евро, а кто-то и более, пишет Postimees.
Министр окружающей среды Рене Кокк (EKRE) задекларировал годовой доход в размере 49 700 евро. На министре еще висит жилищный кредит на сумму 59 000 евро. Также ему принадлежит стопроцентная доля в Jarex Invest OÜ, RME Invest OÜ и половина от предприятия Metallest OÜ.
Министр государственного управления Яак Ааб (Центристская партия) задекларировал немного больше — 51 711 евро. У Ааба кредиты в размере 119 935 евро — жилищный и малый кредит.
Министр науки и образования Майлис Репс (Центристская партия) задекларировала годовой доход в размере 61 332 евро. Репс принадлежит четыре объекта недвижимости, где она является единоличным владельцем. У Репс на шее весит жилищный кредит на сумму 143 218 евро, а также автолизинг на сумму 37 000 евро.
Министр социальных дел Танель Кийк (Центристская партия) задекларировал за прошлый год 66 805 евро дохода. На нем жилищный кредит в размере 160 503 евро.
Министр культуры Тынис Лукас («Отечество») заработал в прошлом году 70 284 евро, согласно декларации. На нем автолизинг на сумму 11 265 евро. Лукасу принадлежат две квартиры в Таллинне, а также доля в двух квартирах в Тарту. Помимо этого ему принадлежит сельскохозяйственное угодье в Пярнумаа, и доля в двух угодьях в Валгамаа.
У министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу («Отечество») за минувший год задекларирован доход на сумму 61 813 евро. На нем банковский кредит на сумму 42 625. Ему принадлежит земельный участок для жилой недвижимости в Лаэнемаа и Харьюмаа, а также сельскохозяйственное угодье в Ляэнемаа.