Кто-то заработал больше, кто-то меньше: министры задекларировали свои доходы и имущество

Министр окружающей среды Рене Кокк (EKRE) задекларировал годовой доход в размере 49 700 евро. На министре еще висит жилищный кредит на сумму 59 000 евро. Также ему принадлежит стопроцентная доля в Jarex Invest OÜ, RME Invest OÜ и половина от предприятия Metallest OÜ.

Министр государственного управления Яак Ааб (Центристская партия) задекларировал немного больше — 51 711 евро. У Ааба кредиты в размере 119 935 евро — жилищный и малый кредит.

Министр науки и образования Майлис Репс (Центристская партия) задекларировала годовой доход в размере 61 332 евро. Репс принадлежит четыре объекта недвижимости, где она является единоличным владельцем. У Репс на шее весит жилищный кредит на сумму 143 218 евро, а также автолизинг на сумму 37 000 евро.

Министр социальных дел Танель Кийк (Центристская партия) задекларировал за прошлый год 66 805 евро дохода. На нем жилищный кредит в размере 160 503 евро.

Министр культуры Тынис Лукас («Отечество») заработал в прошлом году 70 284 евро, согласно декларации. На нем автолизинг на сумму 11 265 евро. Лукасу принадлежат две квартиры в Таллинне, а также доля в двух квартирах в Тарту. Помимо этого ему принадлежит сельскохозяйственное угодье в Пярнумаа, и доля в двух угодьях в Валгамаа.