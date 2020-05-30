Российские СМИ удалили новость о пародии Галкина на Путина и Собянина

По его сведениям, редакции удаляли публикации после звонков чиновников, причем, звонки поступали как из мэрии Москвы, так и из администрации президента РФ. Среди изданий, удаливших новость о пародии Галкина, упомянуты "Лента.ру" и "Газета.ру", входящие в Rambler Group, сам "Рамблер", а также "Московский комсомолец", агентство Regnum и сайт телеканала "360 Подмосковье".

Галкин пародирует совещание Путина и Собянина

Свой видеоролик, в котором пародируется совещание Путина с Собяниным по поводу режима прогулок для москвичей, Максим Галкин выложил у себя в Instagram 28 мая. Обе роли исполняет сам Галкин, экран разделен на две части. К моменту публикации этого текста пост Галкина с видео набрал почти 4 млн просмотров, пишет DW.

В ролике высмеиваются запутанность и абсурдность придуманного мэрией Москвы "сервиса для прогулок москвичей". Как объясняет пародийный "мэр" пародийному "президенту", "сначала смогут гулять жители домов, окна которых выходят на северо-запад и юго-восток одновременно, далее, конечно же, те, у кого дома параллельны экватору, и только после них - дома, которые находятся в программе реновации". В конце видео разработанные правила получают название "График, чтобы подышать свободно через день".