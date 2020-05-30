Коронавирус в Эстонии диагностирован у еще шести человек

В четырех случаях речь идет о жителях Ида-Вирумаа, и в двух - о жителях Харьюмаа. Только у одного жителя Таллинна выявлен SARS-CoV-2.

По состоянию на утро 30 мая, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждался 26 пациентов. На искусственной вентиляции легких никого нет. Из больниц за сутки было выписано пять человек. На сегодняшний день выписано 334 человек, закончена 346 история болезни.

Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 67 человек.

По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1622 человека. Из них истории болезни 1257 пациентов закончены (77,5%), у 365 человек (22,5%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и человек не находится на больничном лечении.

В общей сложности в Эстонии сделано почти 83 000 первичных тестов, из них 1 865, т.е. 2,3% были позитивными на вирус SARS-CoV-2.

Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

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График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

Департамент здоровья напоминает, что независимо от того, что чрезвычайное положение закончено, для предотвращения распространения заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, нужно по-прежнему тщательно мыть руки, в случае болезни оставаться дома и держать достаточную дистанцию с другими людьми. Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди находились в течение 15 минут друг от друга на расстоянии ближе чем 2 метра.