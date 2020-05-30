Купить лекарства по эстонским дигирецептам теперь можно и в Финляндии

Как пишет Postimees, дигирецепт отпраздновал свой десятый день рождения в начале этого года, но до сих пор во всех странах Европейского Союза приходилось использовать эстонский бумажный рецепт.

«С 1 июня бумага в Финляндии больше не нужна - цифровой рецепт, выданный в Эстонии, также подходит для всех финских фармацевтов, - сказал Яагус. - При покупке лекарства человеку необходимо иметь только удостоверение личности или паспорт».

Хотя не все выписываемые в Эстонии лекарственные препараты доступны и в Финляндии, это не должно создать больших проблем.

В Эстонии значительная часть стоимости рецептурных лекарств возмещается Больничной кассой непосредственно в аптеке на момент совершения покупки, а в Финляндии сначала придется выложить полную стоимость лекарства. Позже можно вернуть разницу в цене от Больничной кассы на основании чека в соответствии с правилами Эстонии. По словам Яагуса, пациенту не нужно беспокоиться о том, как финский фармацевт понимает эстонский рецепт, потому что тексты цифрового рецепта переведены на финский язык.

Эстония и Финляндия стали первыми европейскими государствами, обеспечившими такое перекрестное использование дигирецептов. Эстонские разработчики системы полагают, что эта возможность пригодится многим людям.

"C января прошлого года финны воспользовались в Эстонии этой возможностью примерно 9000 раз. Учитывая, как много эстонцев живет и работает в Финляндии, мы полагаем, что соответствующие цифры будут во много раз больше", - сказал Яагус.