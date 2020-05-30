Об осквернении мемориала жертвам коммунизма в Таллинне сообщили полиции

Эстонский институт памяти в пятницу проинформировал полицию о преступлении, поскольку вандалы нацарапали на черной поверхности мемориальной стены жертвам коммунизма пятиугольники и прочие каракули.
«Это место памяти всех репрессированных коммунистическим Советским Союзом людей Эстонии, - сказал руководитель отдела информации и сотрудничества Эстонского института памяти Сергей Метлев. - Это также символическая надгробная плита, так как многие из жертв покоятся в безымянных могилах в неизвестных местах. Мемориал хранит связь поколений и наш исторический опыт, поэтому такой вандализм особенно отвратителен. Мы просим всех, у кого есть информация о нарушении, связаться с полицией и сообщить, если вы заметили что-нибудь подозрительное у мемориала ».
«Стоит подумать о том, как лучше защитить мемориал от неопознанных вандалов. Будь то глупое хулиганство или злонамеренная провокация, мы ожидаем, что на этот раз будет установлена личность воина», - добавил Метлев.
Предыдущий аналогичный случай был зафиксирован в ноябре 2018 года. Согласно статье 149 Уложения о наказаниях осквернение памятника покойному предусматривается штраф или тюремное заключение сроком до одного года.
Помимо исследования и информирования о преступлениях тоталитарных режимов, Эстонский институт памяти собирает и уточняет данные о жертвах эстонского коммунизма, отражая их в электронном мемориале на сайте www.memoriaal.ee. Имена опознанных жертв будут написаны на мемориальной стене с дополнительными табличками.