Об осквернении мемориала жертвам коммунизма в Таллинне сообщили полиции

«Это место памяти всех репрессированных коммунистическим Советским Союзом людей Эстонии, - сказал руководитель отдела информации и сотрудничества Эстонского института памяти Сергей Метлев. - Это также символическая надгробная плита, так как многие из жертв покоятся в безымянных могилах в неизвестных местах. Мемориал хранит связь поколений и наш исторический опыт, поэтому такой вандализм особенно отвратителен. Мы просим всех, у кого есть информация о нарушении, связаться с полицией и сообщить, если вы заметили что-нибудь подозрительное у мемориала ».

«Стоит подумать о том, как лучше защитить мемориал от неопознанных вандалов. Будь то глупое хулиганство или злонамеренная провокация, мы ожидаем, что на этот раз будет установлена личность воина», - добавил Метлев.

Предыдущий аналогичный случай был зафиксирован в ноябре 2018 года. Согласно статье 149 Уложения о наказаниях осквернение памятника покойному предусматривается штраф или тюремное заключение сроком до одного года.