Эстонский производитель мебели: за три недели - ни одного заказа!

Производство на мебельном предприятии Neiser стоит уже пару недель, поскольку 96 процентов продукции идет на экспорт.

«Центральноевропейские рынки, которые у нас очень много заказывают, остановились, поэтому мы не получали никаких заказов в течение трех недель; во-вторых, поступление материалов застопорилось, поскольку заводы в Китае, Италии и Испании были частично закрыты", - сказал производственный директор Neiser и вице-председатель союза производителей мебели Аугуст Кулль.

"Сейчас магазины уже открыты, и заказы уже поступают - со следующей недели мы запускаемся», - добавил он, подтвердив также, что аналогичные проблемы испытывают и многие другие производители, поскольку коронакризис сильно ударил по розничной торговле.