Эстонский производитель мебели: за три недели - ни одного заказа!

На фоне апрельского падения продаж эстонских компаний на внутреннем рынке почти на одну пятую по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выручки от розничной торговли - на 15 процентов, производство мягкой мебели Neiser в целом понемногу восстанавливается, но были недели, когда заказов вообще не было, пишет портал новостей ERR.
Производство на мебельном предприятии Neiser стоит уже пару недель, поскольку 96 процентов продукции идет на экспорт.
«Центральноевропейские рынки, которые у нас очень много заказывают, остановились, поэтому мы не получали никаких заказов в течение трех недель; во-вторых, поступление материалов застопорилось, поскольку заводы в Китае, Италии и Испании были частично закрыты", - сказал производственный директор Neiser и вице-председатель союза производителей мебели Аугуст Кулль.
"Сейчас магазины уже открыты, и заказы уже поступают - со следующей недели мы запускаемся», - добавил он, подтвердив также, что аналогичные проблемы испытывают и многие другие производители, поскольку коронакризис сильно ударил по розничной торговле.
По словам Кулля, сказать, каким будет этот год для производителей мебели, сейчас еще сложно.