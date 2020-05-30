На скорой по дороге в больницу скончалась беременная: ее нерожденного ребенка спасти не удалось

Во вторник по дороге в больницу в Раквере умерла 38-летняя беременная. Ее пятимесячного ребенка спасти не удалось.
Руководитель AS Rakvere Haigla Айн Сууркаев подтвердил, что такой инцидент был, однако деталей не уточнил.
По данным Virumaa Teataja, женщине стало дома плохо, она упала и после не очнулась. Женщине в очень тяжелом состоянии вызвали скорую помощь. По словам руководителя AS Karell Kiirabi Ленне Рятсеп, на место выслали две бригады скорой помощи и реанимобиль.
«Сначала привлекли бригаду врачей Тапа, однако та была занята. Также бригада врачей была на вызове с высоким приоритетом в Йыхви. Привлекли обе наиболее близко расположенные бригады врачей, однако обе были заняты», - говорит Рятсеп.
На место поехали две скорые Раквере, также реанимобиль выехал из Таллинна в Раквере. «Бригада реанимобиля консультировалась с врачом Северо-Эстонской региональной больницы, который направлял, консультировал и помогал бригаде на месте», - объясняет Рятсеп, добавляя, что был привлечен весь ресурс скорой помощи в районе.
К сожалению, женщина умерла по дороге в больницу. Ее тело отправили на вскрытие, чтобы выяснить причину смерти.
Член правления AS Karell Kiirabi сказала, что поскольку случай необычный, шести членам бригады была предложена кризисная помощь — психологические поддержка и консультация. «Для бригады это наносит травму так же, как и для любого человека, который отреагировал на этот случай», - сказал Рятсеп.
Руководитель соцотдела горуправы Раквере Керсти Суун-Декет на вопрос о предложении кризисной помощи семье погибшей ответила, что горуправе не поступало информации о происшествии. «Мы свяжемся с семьей и предложим помощь при первой возможности», – обещала Суун-Декет. В 2013 году в больницу Раквере в тяжелом состоянии была доставлена беременная, чью жизнь спасти не удалось.