На скорой по дороге в больницу скончалась беременная: ее нерожденного ребенка спасти не удалось

Руководитель AS Rakvere Haigla Айн Сууркаев подтвердил, что такой инцидент был, однако деталей не уточнил.

По данным Virumaa Teataja, женщине стало дома плохо, она упала и после не очнулась. Женщине в очень тяжелом состоянии вызвали скорую помощь. По словам руководителя AS Karell Kiirabi Ленне Рятсеп, на место выслали две бригады скорой помощи и реанимобиль.

«Сначала привлекли бригаду врачей Тапа, однако та была занята. Также бригада врачей была на вызове с высоким приоритетом в Йыхви. Привлекли обе наиболее близко расположенные бригады врачей, однако обе были заняты», - говорит Рятсеп.

На место поехали две скорые Раквере, также реанимобиль выехал из Таллинна в Раквере. «Бригада реанимобиля консультировалась с врачом Северо-Эстонской региональной больницы, который направлял, консультировал и помогал бригаде на месте», - объясняет Рятсеп, добавляя, что был привлечен весь ресурс скорой помощи в районе.

К сожалению, женщина умерла по дороге в больницу. Ее тело отправили на вскрытие, чтобы выяснить причину смерти.

Член правления AS Karell Kiirabi сказала, что поскольку случай необычный, шести членам бригады была предложена кризисная помощь — психологические поддержка и консультация. «Для бригады это наносит травму так же, как и для любого человека, который отреагировал на этот случай», - сказал Рятсеп.