Сб, 30.05.2020
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В Таллинне и Риге растут цены на бензин

Бензин с октановым числом 98.

ФОТО: Marko Saarm

В Риге и Таллинне на минувшей рабочей неделе цены на бензин выросли, а в Вильнюсе не изменилась, свидетельствуют данные агентства BNS.

В Риге на АЗС "Circle K" бензин 95-ой марки подорожал на 5,7% до 1,054 евро за литр, дизельное топливо - на 4,3% до 0,964 евро за литр.

В Вильнюсе цены на бензин 95-й марки и дизельное топливо не изменились и составили соответственно 0,935 и 0,835 евро за литр.

В Таллинне на АЗС "Circle K" 95-й бензин подорожал на 2,6% до 1,179 евро за литр, цена дизельного топлива не изменились - 0,999 евро за литр.

Цена автогаза в Риге осталась прежней - 0,465 евро за литр, в Вильнюсе она выросла на 4,4% до 0,479 евро, а в Таллине уменьшилась на 1,1% до 0,56 евро за литр.

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