В городах США произошли столкновения протестующих с полицией из-за гибели в Миннеаполисе невооруженного афроамериканца Джорджа Флойда. Накануне был арестован один из четверых бывших сотрудников полиции, уволенных в связи со смертью Флойда. Протестующие требуют привлечь к суду остальных, пишет Русская служба Би-би-си.

Власти заявили, что под стражу взят Дерек Шовин. Именно он применил удушающий прием против Флойда (поставил ему колено на шею), после чего тот умер.

Шовину предъявлено обвинение в убийстве третьей степени (непредумышленное убийство, связанное с применением силы). По законам штата Миннесота наказание за это преступление составляет до 25 лет лишения свободы. В отношении еще трех полицейских расследование продолжается.

Однако это не остановило протесты. Сотни людей собрались в Вашингтоне возле Белого дома, который в пятницу был на короткое время заблокирован. Они требовали справедливости в связи со смертью 46-летнего Флойда. Размахивая его фотографиями, собравшиеся скандировали: "Я не могу дышать". Это были последние слова Флойда.

Демонстрации проходили во многих штатах. Ожесточенные столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Лос-Анджелесе, Чикаго, Денвере, Хьюстоне, Луисвилле, Фениксе, Колумбусе и Мемфисе.

Власти Лос-Анджелеса объявили все собрания в центре города незаконными и призвали жителей оставаться дома.

В Атланте протестующие громили здания и подожгли полицейских автомобиль недалеко от штаб-квартиры телекомпании Си-эн-эн.

The front of CNN Center in Atlanta was the scene of violent protests on Friday evening that resulted in damage to the front of the building and inside https://t.co/Uz5PsPdoND pic.twitter.com/TsIsu9LCbn — CNN (@CNN) May 30, 2020

После нескольких часов мирных акций протеста в центре Атланты некоторые демонстранты внезапно прибегли к насильственным действиям, разбили полицейские машины, подожгли одну из них, закрасили логотип телекомпании у входа (см. твит), пишет Ассошиэйтед пресс. Толпа также забросала полицейских бутылками, скандируя: "Бросай работу".

По словам официального представителя полиции Атланты, пострадали по меньшей мере трое сотрудников полиции. Несколько человек были арестованы.

At the request of Mayor @KeishaBottoms & in consultation with public safety & emergency preparedness officials, I have issued a State of Emergency for Fulton County to activate as many as 500 @GeorgiaGuard troops to protect people & property in Atlanta. (1/2) — Governor Brian P. Kemp (@GovKemp) May 30, 2020

Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп заявил, что по просьбе мэра Кейши Боттомс вводит режим чрезвычайной ситуации в округе Фултон, в который входит Атланта, чтобы задействовать до 500 бойцов национальной гвардии в Джорджии для защиты людей и имущества.

В Далласе полицейские использовали слезоточивый газ после того, как их забросали камнями.

Президент США Дональд Трамп назвал гибель Флойда ужасной. Он сообщил, что говорил с семьей погибшего, назвав их "потрясающими людьми".

Протесты в городах США последовали после нескольких дней мародерства и поджогов в самом Миннеаполисе. Еще во вторник там сотни людей вышли к перекрестку, где погиб Флойд. В ночь на пятницу во время третьей ночи протестов в Миннеаполисе был подожжен полицейский участок.

После этого Трамп написал в "Твиттере", что может направить нацгвардию в Миннеаполис, если там не прекратятся беспорядки: "Когда начинается мародерство, начинается стрельба". Запись не была удалена, она была скрыта и заменена словами: "Этот твит нарушает правила "Твиттера" касательно прославлении насилия".

В пятницу днем в ходе волнений был задержан репортер Си-эн-эн Омар Хименес (также афроамериканец), а также члены его съемочной группы. Они в прямом эфире рассказывали о беспорядках в городе.

В то время, как Шовин был обвинен в убийстве, протестующие требуют, чтобы другие причастные к гибели Флойда офицеры также предстали перед судом.

Прокурор округа Хеннепин Майк Фриман сообщил, что "ожидает предъявления им обвинений", но не уточнил, каких именно. Действия в отношении подозреваемого в убийстве Шовин были предприняты сразу после получения доказательств, заявил он.

В свою очередь генеральный прокурор США Уильям Барр сказал, что министерство юстиции и ФБР проводят собственное расследование, "чтобы установить, не были ли нарушены федеральные законы о гражданских правах". Барр при этом назвал видео с задержанием Флойда "ужасающим" и "крайне шокирующим".

25 мая автомобиль Флойда остановили полицейские, проверявшие информацию об использовании фальшивых банкнот. Флойду приказали отойти от машины, полицейские говорили, что он сопротивлялся аресту. У офицеров работали нагрудные камеры, однако их записи были изъяты для расследования.