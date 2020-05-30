Краткосрочная аренда квартир сулит легкий доход владельцам, но оказывается адом для соседей

С ним не соглашается Виктор Сийлатс, который был вынужден сменить место жительства из-за соседства с гостевыми апартаментами.

«В 2011 году я купил квартиру в приличном доме в центре города. Вместе с парковочными этажами здание десятиэтажное. Первые четыре или пять лет жить там было очень приятно. Затем постепенно стали появляться гостевые квартиры, и ситуация постепенно становилась все хуже. Последние полтора-два года были одной болью», - вспоминает Сийлатс, который не нашел другого выхода, кроме как переехать.

«Сейчас ведутся разговоры о том, как малые предприятия, ведущие бизнес через Airbnb, инвестировали свои деньги. Но успускается то, что человек вкладывает в свой дом и деньги и эмоции», - сказал Сийлатс.

Гостевые апартаменты появлялись в доме Сийлатса постепенно, несколько квартир на одном этаже. «Так как на лестничной клетке только один лифт, заполучить его вскоре стало невозможно», - вспоминает Сийлатс.

Например, около полудня, когда наступает время прибытия и отбытия туристов, лифт при движении вверх и вниз останавливался на каждом этаже. Гости порой не понимали, поднимается лифт или опускается, и ездили туда-сюда. В какой-то момент лифт был заполнен уборщиками. Поскольку все гостевые квартиры принадлежали разным компаниям, уборщиков тоже было немало. Их уборные и раздевалки были установлены в подвальных боксах на парковочном этаже.

В этом доме также была проблема с мусором, потому что туристы не могли или не хотели искать контейнеры для мусора и оставляли мешки с мусором в лифте, у дверей лифта или просто в коридоре.

«Эти предприниматели также пытаются сэкономить деньги, и поэтому вместо обычных мусорных пакетов у них были, вероятно, взятые где-то в больнице, желтые мусорные пакеты с пометкой «инфекционные отходы». Теперь представьте, что какой-нибудь отец семейства идет выносить свой мусор, и все помещенеие заполнено желтыми пакетами с надписью о риске заражения. Особенно сейчас это сложный вопрос - игнорировать ли это письмо или беспокоиться о здоровье близких», - сказал Сийлатс.

Он также вспомнил, что однажды, вернувшись из поездки посреди ночи, обнаружил женщину, спящую перед дверью гостевой квартиры на своем этаже. Его совесть не позволила оставить человека в лежать в коридоре, и Сийлат вызвал скорую помощь. Бригада скорой помощи получила от разбуженной в свой адрес не только ругань на финском и английском языках, но и удары.

Сийлатс обращался к правлению квартирного товарищества, но помощи не получил. Он полагает, что это также может быть связано с тем, что владельцы гостевых квартир заказали услуги стирки в прачечной, принадлежащей члену правления кооператива. Поэтому в конечном итоге ему пришлось сменить место жительства.