Краткосрочная аренда квартир сулит легкий доход владельцам, но оказывается адом для соседей

- Cфера услуг размещения через приложения нуждается в урегулировании
- Гостевые квартиры уклоняются от правил, установленных для отелей
- У квартирных товариществ нет управы на гостевые квартиры
Предложение мэра Таллинна Михаила Кылварта о начале лицензирования рынка краткосрочной аренды первоначально нашло больше сторонников, чем противников. Однако к Союзу квартирных товариществ все чаще обращаются товарищестива, которые недовольны тем, что входящие в них квартиры ежедневно сдаются клиентам через зарубежные и отечественные порталы, пишет Postimees.
«Проблемы вызывает именно краткосрочная аренда, где часто меняются клиенты, а не долгосрочные добросовестные арендаторы. Поэтому мы считаем, что в случае краткосрочной аренды следует рассмотреть вопрос об установлении разумных правил», - объяснил член правления Cоюза квартирных товариществ Урмас Марди.
Член правления Общества Старого города Вилле Йехе также заявил, что в настоящее время закон не предлагает решения. Йехе - опытный предприниматель, который занимался в том числе и недвижимостью.
«Я все проанализировал, квартирное товарищество не может сейчас ничего сделать для защиты жильцов. У меня есть другая квартира в нашем доме, которую я сдаю в аренду. Когда несколько лет назад начал распространяться бизнес краткосрочной аренды, я принял осознанное решение, что не буду им заниматься. Потому что это превратило бы дома других людей в отели. Я сознательно отказался от части дохода, потому что краткосрочная аренда жилья выгоднее, чем долгосрочная. Вместо этого я долгое время сдаю квартиру молодой семье, которая считает ее своим домом, а не временным местом для проживания», - сказал Йехе.
В доме, где он живет, 20 квартир, из них в его подъезде - шесть, одна из которых - гостевая квартира. Проблемы с гостевой квартирой такие же, как и везде.
"Когда люди приезжают на одну или две ночи, они ведут себя как постояльцы отеля. Они из чужого культурного пространства, они не знакомы с нашими обычаями, и им все равно. Так как гостевая квартира в нашем доме - большая, то, например, однажды в нее вселились 13 молодых людей. Понятно, что ключей для всех не хватило. И поэтому они возвращались из города ночью по одному, крича друг другу и выбрасывая ключи из окна. Весь этот шум длился до утра", - вспоминает Йехе.
В доме было много азиатских туристов, которые считают курение в коридоре совершенно нормальным. Часто посетители оставляют мешки с мусором в коридоре, потому что они просто не знают, где находится мусорный контейнер.
«Входную дверь постоянно забывают закрывать, поэтому безопасность снижается. Коридор приходится убирать чаще, расходы товарищества растут, а условия жизни жильцов дома ухудшаются. Так как представителя компании по размещению нет, туристы обычно стучатся в двери соседей, когда возникают какие-то проблемы», - перечислил Йехе.
По его словам, в Эстонии нет необходимости изобретать велосипед, а нужно взять пример с крупных городов мира, где краткосрочная аренда жилья урегулирована. Первым шагом был бы регистр поставщиков услуг краткосрочной аренды. «Если возникнут проблемы, товарищество обращается к администратору регистра, и владельцу квартиры грозит потеря своей лицензии», - рассуждает Йехе.
28-летний Яанис, который несколько лет назад начал заниматься бизнесом краткосрочной аренды с одной квартирой, выступает против введения каких-либо правил. «Государство говорит мне, что я должен сам инвестировать и обеспечивать свою старость. И теперь, когда я взял кредит и инвестировал, начинают менять правила», - говорит он. По словам Яаниса, проблемных арендаторов довольно мало.
С ним не соглашается Виктор Сийлатс, который был вынужден сменить место жительства из-за соседства с гостевыми апартаментами.
«В 2011 году я купил квартиру в приличном доме в центре города. Вместе с парковочными этажами здание десятиэтажное. Первые четыре или пять лет жить там было очень приятно. Затем постепенно стали появляться гостевые квартиры, и ситуация постепенно становилась все хуже. Последние полтора-два года были одной болью», - вспоминает Сийлатс, который не нашел другого выхода, кроме как переехать.
«Сейчас ведутся разговоры о том, как малые предприятия, ведущие бизнес через Airbnb, инвестировали свои деньги. Но успускается то, что человек вкладывает в свой дом и деньги и эмоции», - сказал Сийлатс.
Гостевые апартаменты появлялись в доме Сийлатса постепенно, несколько квартир на одном этаже. «Так как на лестничной клетке только один лифт, заполучить его вскоре стало невозможно», - вспоминает Сийлатс.
Например, около полудня, когда наступает время прибытия и отбытия туристов, лифт при движении вверх и вниз останавливался на каждом этаже. Гости порой не понимали, поднимается лифт или опускается, и ездили туда-сюда. В какой-то момент лифт был заполнен уборщиками. Поскольку все гостевые квартиры принадлежали разным компаниям, уборщиков тоже было немало. Их уборные и раздевалки были установлены в подвальных боксах на парковочном этаже.
В этом доме также была проблема с мусором, потому что туристы не могли или не хотели искать контейнеры для мусора и оставляли мешки с мусором в лифте, у дверей лифта или просто в коридоре.
«Эти предприниматели также пытаются сэкономить деньги, и поэтому вместо обычных мусорных пакетов у них были, вероятно, взятые где-то в больнице, желтые мусорные пакеты с пометкой «инфекционные отходы». Теперь представьте, что какой-нибудь отец семейства идет выносить свой мусор, и все помещенеие заполнено желтыми пакетами с надписью о риске заражения. Особенно сейчас это сложный вопрос - игнорировать ли это письмо или беспокоиться о здоровье близких», - сказал Сийлатс.
Он также вспомнил, что однажды, вернувшись из поездки посреди ночи, обнаружил женщину, спящую перед дверью гостевой квартиры на своем этаже. Его совесть не позволила оставить человека в лежать в коридоре, и Сийлат вызвал скорую помощь. Бригада скорой помощи получила от разбуженной в свой адрес не только ругань на финском и английском языках, но и удары.
Сийлатс обращался к правлению квартирного товарищества, но помощи не получил. Он полагает, что это также может быть связано с тем, что владельцы гостевых квартир заказали услуги стирки в прачечной, принадлежащей члену правления кооператива. Поэтому в конечном итоге ему пришлось сменить место жительства.
Предложение Кылварта
Предоставить органам местного самоуправления право лицензировать предоставление услуг размещения в гостевой квартире. Это означает, что в квартире можно будет предоставлять услуги размещения только в случае, если местное самоуправление выдало лицензию на предоставление услуг размещения в этой квартире.
За лицензией может обратиться владелец квартиры или его уполномоченный представитель.
Предварительным условием для выдачи лицензии является:
согласование с Департаментом здоровья и Спасательным департаментом,
заявление заявителя о том, что квартира соответствует минимальным требованиям для гостевой квартиры,
согласие 2/3 членов квартирного товарищества.
Соискатель лицензии платит единовременный лицензионный сбор (за ведение регистра, осуществление надзора); лицензия действительна в течение трех лет.
При предоставлении услуг размещения необходимо указать номер лицензии.
За отсутствие лицензии полагается штраф: частному лицу - в размере 300 штрафных единиц, юридическому - 6000 евро.