Названы самые безопасные пляжи Европы для отдыха при коронавирусе

Пляжи были выбраны согласно ряду критериев. Среди них - низкий уровень распространения коронавирусной инфекции, размер пляжа и количество квадратных метров на одного человека, пишет Rus.TVNET.

Во внимание также принималось количество и доступность частных вилл, туристических апартаментов, небольших и средних отелей, которые обязуются заботиться о здоровье путешественников, чистя и дезинфицируя помещения после каждого пребывания.

Важно и то, что пляжи находятся недалеко от больниц, которые не перегружены пациентами и имеют больше койко-мест, чем в среднем по Европе.

Согласно заключениям экспертов, на пляжах, попавших в этот список, даже в разгар сезона дистанцирование не будет проблемой для безопасного отдыха.

На первом месте находится пляж Превезы в Греции, за которым следуют Компорта в Португалии и полуостров Хела в Польше.

Далее в списке идут пляжи острова Порту-Санту в Португалии, Халикунас на острове Корфу в Греции, Айн-Туффиха на Мальте, Мейя-Прайя в португальском регионе Алгарве, Юрмальский пляж в Латвии, Нида в Литве и Бинц на немецком острове Рюген.