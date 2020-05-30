Сб, 30.05.2020
Детские каникулы я попросил бы не трогать. Дети не должны расплачиваться за чужой провал. Аарне Сеппель
  • Rus.Postimees.ee
  • Глобус
  • Названы самые безопасные пляжи Европы для отдыха при коронавирусе

Названы самые безопасные пляжи Европы для отдыха при коронавирусе

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Европейская организация European Best Destination при Европейской комиссии создала список десяти самых безопасных пляжей для отдыха в Европе после завершения кризиса, вызванного новым коронавирусом. 

Пляжи были выбраны согласно ряду критериев. Среди них - низкий уровень распространения коронавирусной инфекции, размер пляжа и количество квадратных метров на одного человека, пишет Rus.TVNET.

Во внимание также принималось количество и доступность частных вилл, туристических апартаментов, небольших и средних отелей, которые обязуются заботиться о здоровье путешественников, чистя и дезинфицируя помещения после каждого пребывания.

Важно и то, что пляжи находятся недалеко от больниц, которые не перегружены пациентами и имеют больше койко-мест, чем в среднем по Европе.

Согласно заключениям экспертов, на пляжах, попавших в этот список, даже в разгар сезона дистанцирование не будет проблемой для безопасного отдыха.

На первом месте находится пляж Превезы в Греции, за которым следуют Компорта в Португалии и полуостров Хела в Польше.

Далее в списке идут пляжи острова Порту-Санту в Португалии, Халикунас на острове Корфу в Греции, Айн-Туффиха на Мальте, Мейя-Прайя в португальском регионе Алгарве, Юрмальский пляж в Латвии, Нида в Литве и Бинц на немецком острове Рюген.

Галерея из архива: Фестиваль мороженого в Юрмале

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ