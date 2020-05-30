Галерея ⟩ Неизвестный поджег дом, в котором ничего не подозревающая семья принимала гостей

«Еще пять минут, и ситуация была бы совсем другой, мы уже не смогли бы потушить своими силами. Мы все еще в шоке. Как далеко люди могут зайти со своими злонамеренными действиями? Если это была шутка, то очень глупая и злая», - сказала Кристи Миллер.

«Я думала, что я сильный человек и могу справиться со всем, но вчера словно кто-то выдернул у меня ковер из-под ног. Сама я еще кое-как, но когда ты мать, то чувствуешь себя совсем иначе», - сказала Миллер.

Прошлым вечером мужчина курил на балконе соседского жилого дома на Вяйке-Айа,30 и заметил дым, идущий из-за угла дома по Лай,12. Поскольку мужчина был знаком с подругой домовладельца и знал, что женщины общаются между собой, он написал ему: этот дым в порядке вещей?

«Я услышал от подруги, что дым идет от угла моего дома. Пламя уже вырывалось наружу. Горел картон ветрозащитной плиты, вот-вот загорелся бы подрешетник. Еще чуть-чуть - и огонь пошел бы по стене. Я плеснул ведро воды и погасил видимое пламя. Я не рискнул оставлять все как есть и идти спать и позвонил в Спасательный департамент, чтобы убедиться, что больше ничего не тлеет», - сказал домовладелец.

"На земле плавали спички. Подожженный угол дома находился на той стороне улицы, возле старой подстанции, которая плохо видна соседям. Жители дома через дорогу тоже больше живут на выходящей во двор стороне, их окна заколочены. Я благодарен, что кто-то из соседей на другой стороне многоквартирного дома заметил и быстро сообщил, иначе наши ремонтные работы были бы все напрасны", -поблагодарил он соседей за быструю передачу информации.

Представитель Ляэнеского спасательного центра подтвердил, что вчера вечером в 22.52 в Спасательный департамент поступил вызов к дому на Лай, 12 в Пайде, и прибывшая спасательная команда завершила работы по тушению, начатые владельцем дома.

«В доме было много людей - мы встречались с содноклассницами впревые за четыре года. Животные были взволнованы большим количеством людей, но они, вероятно, не учуяли, что что-то было не так. Мы сами живем на другой стороне дома, со стороны двора, - объяснила Миллер.

Ранее домовладелица говорила, что построенный для пайдеского городского врача дом, которому исполнилось сто лет, будет реставрирован для последующей сдачи квартир в аренду, а ремонт будет завершен этим летом.

«Внутренние работы были выполнены. Заказанные облицовочные доски только что прибыли, и некоторые окна были установлены», - подтвердила Кристи Миллер, член правления OÜ Weissenstein Retrokodu, которое занимается приведением дома в порядок.

Миллер cказала, что больше не хочет уходить из дома - кто его знает, что может случиться снова. «Насколько я знаю, я ни с кем не в ссоре, но я больше не чувствую себя в безопасности. Кто бы мог подумать, что в нашем маленьком городе есть такие злые люди».

«Теперь мы установим камеры видеонаблюдения повсюду, чтобы такое не повторилось. Мы также построим высокий забор», - заявила Миллер.

Владелец дома считает, что ущерб от пожара, конечно, не исчисляется тысячами, но необходимо заменить как ветрозащитную плиту, так и поврежденный огнем водосточный желоб на месте пожара.

По словам представителя Ляэнеского центра тревоги, группа, которая приехала на улицу Лай, определила признаки поджога, и место происшествия было передано полиции.