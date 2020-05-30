Forbes: самым высокооплачиваемым атлетом признан швейцарский теннисист

Как сообщается на сайте журнала, в отчетном году Федерер заработал $106,3 млн.

Во главе рейтинга он оказался впервые. Наивысший до этого показатель - второе место в 2019 году. В прошлом году он стал пятым.

Следом за ним располагаются три футболиста: португалец Криштиану Роналду ($105 млн), аргентинец Лионель Месси ($104 млн) и бразилец Неймар ($95,5 млн). Пятерку самых высокооплачиваемых замкнул американский баскетболист Леброн Джеймс ($88,2 млн).

Россияне в топ-100 (его замыкает испанский футболист Серхио Рамос, заработавший $21,8 млн) отсутствуют.