Прокуратура попросила для футболиста «Атлетико» Диего Косты полгода тюрьмы и огромный штраф

Кроме того она считает нужным оштрафовать его на сумму свыше 500 тысяч евро.

Речь идет о нарушениях футболистом налогового законодательства, датированных 2014 годом. Тогда он уклонился от уплаты 1,1 млн евро с доходов от реализации имиджевых прав.

Судебное разбирательство по делу Диего Косты назначено на 4 июня.

31-летний Диего Коста выступал за "Атлетико" с 2007 по 2009 годы, с 2010 по 2014 и с 2018 по нынешнее время. Помимо еще ряда испанских клубов, в его карьере были португальские "Брага" и "Бенфика" и английский "Челси".

Он – двукратный чемпион Англии в составе "Челси", по разу в составе "Атлетико" выиграл чемпионат и Кубок Испании, два раза – Лигу Европы УЕФА, один раз – Суперкубок УЕФА.