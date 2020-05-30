Сб, 30.05.2020
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  • Кадай: проблемами во время распространения вируса в Эстонии стали ложный стыд и стигматизация

Кадай: проблемами во время распространения вируса в Эстонии стали ложный стыд и стигматизация

Мартин Кадай.

ФОТО: Eero Vabamägi

Навешивание социальных ярлыков может привести к тому, что люди будут скрывать заболевание, в таком случае распространение болезни станет невозможно контролировать, сказал ERR глава отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай.

Кадай сказал, что в неделю делают 6000 тестов, тем не менее, есть признаки того, что некоторые люди боятся тестироваться из-за реакции других, пишет rus.err.ee.

"Заболевание может быть скрыто почти у 80% людей, так как им не требуется госпитализация или медицинские услуги. Они могут сами справляться с заболеванием, но бояться этого диагноза, из-за которого общество, возможно, отстранится от них", - сказал Кадай. - Таким страхам не должно быть места в обществе, их надо предотвращать, так как если люди начнут скрывать заболевание, то мы не сможем контролировать болезнь".

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