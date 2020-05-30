Летние путешествия: Tallink предлагает еженедельные поездки на Аландские острова

В связи с ослаблением ограничений на поездки между Эстонией и Финляндией, Tallink Grupp предлагает в июне и июле возможность раз в неделю поездки на Аландские острова.
«Отрадно, что ослабление ограничений на поездки в нашем регионе теперь дает нам возможность предлагать пассажирам короткие поездки в соседние страны после очень трудного времени для всех нас, - сказала член правления Tallink Group Пирет Мюрк-Дубут. - Наши клиенты выражали желание путешествовать уже этим летом в близлежащие регионы, где это безопасно и надежно, поэтому мы сделали все возможное, чтобы заключить соглашения с различными пунктами назначения и предоставить нашим пассажирам различные возможности для поездок в соседние страны. Аландские острова годами были в списке популярных поездок эстонских пассажиров, поэтому логично, что этим летом мы дадим возможность большему количеству эстонцев посетить этот замечательный регион».
По ее словам, на судах значительно улучшены различные меры безопасности.
Первые два рейса в Мариехамн состоятся 19 и 26 июня на круизном лайнере Baltic Queen.
Продажа билетов на поездки в Аландские острова начнется в понедельник.