Летние путешествия: Tallink предлагает еженедельные поездки на Аландские острова

«Отрадно, что ослабление ограничений на поездки в нашем регионе теперь дает нам возможность предлагать пассажирам короткие поездки в соседние страны после очень трудного времени для всех нас, - сказала член правления Tallink Group Пирет Мюрк-Дубут. - Наши клиенты выражали желание путешествовать уже этим летом в близлежащие регионы, где это безопасно и надежно, поэтому мы сделали все возможное, чтобы заключить соглашения с различными пунктами назначения и предоставить нашим пассажирам различные возможности для поездок в соседние страны. Аландские острова годами были в списке популярных поездок эстонских пассажиров, поэтому логично, что этим летом мы дадим возможность большему количеству эстонцев посетить этот замечательный регион».